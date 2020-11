Ecco un’idea per accontentare anche i palati più difficili con una ricetta semplice e ricca di sapore. Una preparazione che esalta i prodotti made in Italy e che in breve tempo si potrà servire senza particolare fatica. La pasta del maresciallo è un’arma segreta da sfoderare all’occorrenza che deve essere assolutamente inserita nell’elenco delle ricette dell’ultimo minuto. Rappresenta un primo piatto cremoso e buono da leccarsi i baffi. Di seguito, la ricetta proposta dai buongustai di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per 4 persone

350 g di rigatoni ma va bene qualsiasi tipologia pasta;

500 g di salsa di pomodoro;

80 g di pancetta dolce;

100 ml di panna fresca;

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Con la pasta del maresciallo la bontà è garantita. Procedimento

Preparare la pasta del maresciallo è davvero facile. Per prima cosa, far rosolare, in padella, la cipolla affettata finemente con l’olio. Quando la cipolla si sarà leggermente scurita aggiungere la pancetta a dadini e lasciar cuocere per 1 minuto. Poi, aggiungere la salsa di pomodoro, mescolare e lasciare cuocere per circa 5 minuti, dopo aver aggiunto un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Nel frattempo mentre la salsa si insaporisce con la pancetta, in una pentola far cuocere la pasta. Salare e scolare la pasta al dente. La pasta del maresciallo è quasi pronta. Adesso, bisogna aggiungere i rigatoni al sugo e far saltare. Intanto, per addensare e rendere ancora più gustoso il primo piatto, versare anche la panna fresca che sarà l’aggregante di tutti gli ingredienti. Infine, servire con una foglia di basilico per decorare e per regalare alla pietanza quel tocco di profumo in più. La ricetta originale prevede l’aggiunta della pancetta e per i più golosi è possibile arricchire il piatto con le olive nere. Per i vegetariani, invece, è possibile creare la versione senza pancetta, magari optando soltanto per le olive nere.

Se “Con la pasta del maresciallo la bontà è garantita” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Panzerotti al forno pomodoro e mozzarella per un amore a prima vista“.