Stando agli ultimi dati ufficiali comunicati dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, a causa dell’epidemia gli italiani hanno elevato del 12% il consumo degli psicofarmaci. Come dimostrato dall’aumento delle prescrizioni mediche e delle vendite, l’apice è stato raggiunto nella seconda fase dell’epidemia. Intesa come quella più cruenta e mortale in assoluto, per intenderci quella dei famosi camion in uscita dal cimitero di Bergamo. È evidente quindi che come tutte le popolazioni del Mondo anche noi abbiamo subito non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico il peso di questa calamità.

Ai decessi si sono aggiunte anche le enormi difficoltà lavorative e sociali che però non ci hanno messo in ginocchio. Non per niente i dati della ripresa economica ci danno in prospettiva tra i primissimi Paesi in rampa di lancio. Quindi, con la pandemia gli italiani hanno aumentato l’uso di psicofarmaci ma ecco quelli che potrebbero essere gli alimenti sostitutivi. Attenzione che non sono assolutamente sostitutivi dei farmaci, ma parliamo comunque di alimenti riconosciuti dalla scienza alimentare come valide alternative per i loro nutrienti.

Ancora una volta l’importanza degli omega 3

Nella lista degli alimenti che fanno bene anche all’equilibrio psicofisico, non potevano mancare gli acidi grassi omega 3. Come sostengono infatti gli ultimi studi internazionali, quegli alimenti che ne contengono quantità importanti come il pesce e le noci migliorano la salute del cuore. Agendo anche sulla salvaguardia del colesterolo, gli scienziati hanno notato che questo benessere cardiocircolatorio va a influire positivamente anche sulla mente. Risultati raggiunti attraverso la sperimentazione su pazienti che si dimostravano molto più esposti al rischio depressione proprio perché non assumevano questi alimenti. Ecco ancora una volta quindi l’importanza di cibi come le sardine e gli sgombri, il salmone, la frutta secca e i semi di zucca. E attenzione che pochi conoscono queste 2 erbe selvatiche piene di omega 3 che abbassano colesterolo e trigliceridi.

Tra i migliori antidepressivi naturali non può mancare ovviamente il cacao che contiene una notevole quantità di antiossidanti e sostanze nutritive. Cioccolato e cacao, però, in versione ultra-fondente, che promuovono lo sviluppo di endorfina e serotonina, neurotrasmettitori del buon umore. Attenzione però a non confondere cioccolato e cacao puri con cioccolatini, budini, dolci e dolcetti a base di cioccolata, perché quelli ci faranno ingrassare e non migliorare lo stato di salute psicofisico. Visto che le noci fanno bene perché non fare allora un pieno di salute con i biscotti integrali alle noci?

Approfondimento

