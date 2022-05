Diamo retta alla nonna e portiamo in tavola una delle ricette più amate del momento: la torta con fragole fresche e crema pasticcera. Un grande classico che accontenta grandi e piccini con semplicità. Protagoniste indiscusse della stagione, le fragole regalano al dolce un gusto dolce e ricco di bontà. Secondo la ricetta della nonna, per questa torta occorrono 300 g di fragole fresche. Ovviamente, prima del loro utilizzo, si consiglia di lavarle in modo adeguato. Per eliminare i pesticidi dalla frutta molti usano il bicarbonato, pensando di “igienizzare” gli alimenti. Esistono, invece, altri ingredienti naturali e che abbiamo già in casa che disinfettano anche meglio del bicarbonato. Le fragole sono talmente buone e sfiziose che sempre più persone le stanno coltivando in casa. C’è una varietà in particolare che garantisce frutti grandi e gustosissimi. Oltre ad essere straordinariamente buone, le fragole si prestano anche a tantissime ricette.

Ad esempio, con la cremosissima torta alle fragole della nonna possiamo fare un figurone a pranzo, cena e colazione

Grazie ad una base di yogurt e un cuore di crema, questa torta è il vero asso nella manica del periodo. Ideale da servire per terminare pranzi e cene in allegria, questa meraviglia fatta in casa è perfetta anche a colazione. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per l’impasto

1 uovo;

1 tuorlo;

150 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

120 g di yogurt greco;

100 g di burro fuso;

50 ml di latte;

8 g di lievito per dolci.

Per farcire e decorare

150 g di crema pasticcera;

300 g di fragole fresche;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Inserire in una ciotola l’uovo intero più il tuorlo. Mescolare e aggiungere lo zucchero. Poi, versare lo yogurt e amalgamare gli ingredienti. Unire anche il latte a filo, poi il burro fuso. Successivamente, unire la farina setacciata e poi il lievito. Bisognerà mescolare con cura per evitare grumi.

A questo punto, prendere una tortiera con il diametro di 18 cm. Imburrare leggermente e poi infarinare. Dopo, versare al suo interno l’impasto. Poi, con il cucchiaio creare delle piccole buche nell’impasto e versarci dentro la crema pasticcera. Cospargere anche le fragole tagliate a pezzetti (lasciarne da parte 5-6 intere).

Infornare e far cuocere a 175 °C per 45 minuti. Una volta cotta, tirare fuori la torta e decorarla con le altre fragole fresche lasciate da parte. Spolverare con lo zucchero a velo e servire. Con la cremosissima torta alle fragole della nonna il successo è assicurato!

Lettura consigliata

Facilissima crostata alle fragole senza crema e senza marmellata per fare un figurone con un dolce semplice ma d’effetto