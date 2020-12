Qualcuno ha detto botox? No, assolutamente no, perché con la crema al veleno d’api una pelle così giovane non si era mai vista. Ogni giorno si è alla costante ricerca di quella crema che faccia miracoli, che distenda la pelle e che la ringiovanisca. Si cerca sempre di evitare l’utilizzo della chirurgia estetica, e si preferiscono le creme o sieri. Magari prodotti molto costosi e con dentro ingredienti segreti. Ma forse alla fine non serve spendere una fortuna per avere una bella pelle e forse non occorre nemmeno un ingrediente segreto.

Il veleno d’api

Si sente spesso parlare delle creme al veleno di vipera, o quelle alla bava di lumaca, ma le creme al veleno d’api? Be’ esistono moltissime aziende della cosmesi che stanno iniziano ad utilizzare questo liquido nelle loro creme o sieri. Ovviamente prima di usarlo bisogna essere certi non essere allergici alle api e si consiglia di chiedere al proprio dermatologo.

Il veleno d’api ha una fantastica doppia funziona. Serve sia a distendere la pelle, tipo il botox, e ha una funzione riempitiva, simile al filler quindi. In breve quindi la crema o il siero al veleno d’api è un prodotto che ingloba in un solo prodotto l’effetto del botox e del filler. Ecco perché con la crema al veleno d’api una pelle così giovane non si era mai vista.

Ovviamente il prodotto non è solo veleno d’api. Al suo interno ci sono moltissime altre sostanze come vitamine e vari acidi, il veleno è presente in piccole quantità rispettando sempre le api che lo producono.

In commercio esistono moltissimi prodotti che hanno alla base questo veleno, prodotti che molto spesso si trovano in farmacia e che non hanno nemmeno un prezzo troppo eccessivo. Quindi invece di usare subito la medicina estetica, prima perché non provare delle creme un po’ particolari come questa? Sempre sotto consiglio però di un esperto.

Approfondimento

Trovato un olio fantastico che serve praticamente per tutto.