Nasce una nuova generazione di make-up dedicata alla natura. E con la cosmetica fermentata gli ingredienti naturali si potenziano e l’efficacia del prodotto aumenta. Da una parte c’è la cosmesi vegana che già molti conoscono e usano, dall’altra arriva quella fermentata che è un’aggiunta a quella vegan. Ma vediamo cosa significa acquistare un prodotto vegano e uno fermentato.

Il fondotinta vegan

Partiamo dal concetto di vegano. Questo si può tranquillamente paragonare a quella che è la dieta vegana. Infatti i prodotti cosmetici vegani non contengono ingredienti di origine animali come ad esempio miele, cera d’api, ma anche proteine della seta. Si riconoscono grazie alla scritta “vegan” sull’etichetta, oppure anche grazie ad una semplice “V” riportata sulla confezione.

Spesso i prodotto vegan guardano anche molto all’ambiente e quindi le confezioni che si usano provengono da materiali riciclati che possono essere a loro volta riciclati. Inoltre i prodotti non contengono sostanze chimiche che danneggiano l’ambiente, come invece spesso accade soprattutto nelle creme solari che, con il loro filtri chimici, danneggiano la flora e la fauna marina.

Con la cosmetica fermentata gli ingredienti naturali si potenziano e l’efficacia del prodotto aumenta

Dalla cosmesi vegana abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Infatti siamo approdati alla cosmesi fermentata. Ma cosa è precisamente? Pur essendo una cosa recente, si basa in realtà su un principio noto a tutti: la fermentazione. In cucina la conosciamo tutti bene, basta pensare allo yogurt o alla birra. Entrambi sono prodotti fermentati.

Ma nei prodotti cosmetici cosa significa? È possibile fermentare gli ingredienti naturali grazie a nuove tecnologie che sono all’avanguardia, ottenendo quindi dei cosmetici potenziati. In questo modo cresce la concentrazione di vitamine e altri composti. Aumenta, quindi, l’efficacia dell’estratto. Così si avranno dei prodotti cosmetici di origine naturale che sfruttano al massimo i loro principi.

Ma esistono in commercio dei prodotti di questo tipo?

Pur essendo una novità esistono già dei marchi che utilizzano questa tecnologia. Alcuni vengono dall’Asia come Whamisa, altri dall’Austria come Hands on Veggies, ma anche l’Italia ha il suo. Infatti ad esempio uno dei brand Made in Italy che utilizza questa tecnologia è Florena.

Tutti questi brand citati, quindi, utilizzano il potere naturale di fiori, di oli naturali e piante. Ma i loro principi sono fermentati per avere sulla pelle la bellezza della natura al suo massimo. Cerchiamo quindi sempre di essere consapevoli degli acquisti che facciamo acquistando prodotti che rispettano noi, l’ambiente e gli animali.

