I contribuenti che presentano condizioni sanitarie tali da compromettere il normale funzionamento sociale e lavorativo possono ricevere alcune indennità periodiche dall’INPS. Con l’ingresso nel nuovo anno l’Istituto di Previdenza Sociale ha provveduto a rendere noti gli importi delle varie indennità. Nel presente articolo illustriamo quali sono i requisiti che la normativa prevede per presentare richiesta del sussidio e quanti soldi è possibile percepire ogni mese. Con invalidità parziale l’INPS paga un assegno per 13 mensilità dopo circa 30 giorni dalla domanda ai beneficiari dell’indennità.

Assegni più alti per chi ha problemi di salute nel 2022

L’arrivo del 2022 porta con sé delle importanti novità in tema di prestazioni assistenziali che i numerosi contribuenti possono ricevere. Difatti, in relazione allo scorso anno, gli importi delle singole indennità hanno subito una variazione migliorativa. Chi presenta delle condizioni fortemente invalidanti può ricevere già da gennaio 525 euro mensili dall’INPS presentando opportuna richiesta. Se è vero che alcune indennità sono strettamente dipendenti dal possesso di requisiti reddituali limitati, altre invece ne sono svincolate. Come abbiamo spiegato in precedenza, chi presenta specifici valori del sangue alterati può richiedere assegni mensili di 523 euro all’INPS senza limiti di reddito. Coloro che presentano un’invalidità parziale legata a patologie di varia natura, in talune circostanze possono fare richiesta dell’assegno di assistenza.

Con invalidità parziale l’INPS paga un assegno per 13 mensilità dopo circa 30 giorni dalla domanda

Nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 l’INPS ha aggiornato gli importi relativi alle varie agevolazioni economiche legate a cause sanitarie. Coloro che presentano un’invalidità compresa tra il 74% e il 99% possono richiedere l’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili, noto anche come pensione d’invalidità. Questo trattamento viene erogato con cadenza mensile al richiedente disoccupato e nel 2022 ha un importo pari a 291,69 euro al mese. Il limite di reddito personale per presentare istanza all’INPS non deve superare i 5.010,20 euro annui.

Ogni anno i beneficiari possono ricevere fino a 13 mensilità dell’assegno di assistenza a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda. Possono inoltrare l’istanza i contribuenti di età compresa tra i 18 e 67 anni regolarmente residenti in Italia, come prevede la Legge n. 118/1971.

La richiesta di una simile indennità prevede l’accertamento sanitario da parte della Commissione Medica INPS e successivamente quello reddituale. L’attribuzione della provvidenza economica spetta solo nel caso in cui tutti i requisiti siano regolarmente soddisfatti e non si registrano incompatibilità con altri sussidi.

