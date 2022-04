Se siamo alla ricerca di qualche ricetta semplice che possa diventare il nostro cavallo di battaglia eccone una da leccarsi i baffi. In questa preparazione non sono richieste particolari abilità culinarie. Si tratta di uno di quei piatti “for Dummies”, ossia, detto meno elegantemente per chi è alle prime armi in cucina. La raccomandazione è solamente quella di rifornirci sempre da una pescheria di fiducia per farci preparare degli ottimi calamari da riempire.

Con ingredienti mediterranei come capperi, pomodori ed olive ecco che i calamari ripieni saranno il secondo di pesce adatto anche per chef dell’ultima ora

Partiamo dagli ingredienti. Ci serviranno:

4 calamari;

1 zucchina;

1 limone;

una manciata di capperi sotto sale;

15 olive (verdi o nere o entrambi);

concentrato di pomodoro (2 cucchiai);

2 spicchi di aglio;

4 pomodori tipo Pachino;

100 grammi di pan grattato;

un bicchiere di vino bianco;

olio Evo e sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa taglieremo i tentacoli dei calamari. Con un coltello o con un trinciapollo li ridurremo a cubetti. Intanto in una padella antiaderente, metteremo un filo d’olio Evo e uno spicchio d’aglio a rosolare. Aggiungiamo la zucchina tagliata a fette sottilissime e i capperi sminuzzati. Se non abbiamo tempo, tagliamo grossolanamente la zucchina e per 5 secondi tritiamola nel mixer insieme ai capperi e versiamo tutto in padella. Aggiungiamo le olive denocciolate tagliate a metà e i pomodori anch’essi tagliati a metà. Mescoliamo, facendo rosolare un minuto e poi aggiungiamo nuovamente due cucchiai di pomodoro concentrato e i tentacoli tagliati. Recuperiamo lo spicchio d’aglio. Proseguiamo aggiungendo 100 grammi di pan grattato e sfumiamo con un terzo di bicchiere di acqua.

Lasciamo assorbire l’acqua, basteranno 5 minuti continuando a mescolare. Aggiustiamo di sale e togliamo dalla fiamma.

Aggiungiamo un trito di prezzemolo (circa 15 foglie) e mescoliamo.

Farcitura dei calamari

Prendiamo i tre calamari puliti e li riempiamo con il composto. Il ripieno non deve raggiungere l’imboccatura ma deve fermarsi circa due dita sotto. In questo modo riusciremo a chiuderli infilandovi uno stecchino. Completiamo la cottura mettendo in padella i calamari farciti, con un filo di olio Evo e sfumiamo con il bicchiere di vino bianco. Lasciamo cuocere a fuoco lento per un quarto d’ora. Nel frattempo prepariamo la citronette con cui serviremo i nostri calamari. Ci servirà il succo di un limone, la stessa quantità di olio Evo, prezzemolo (una ventina di foglie tritate) e pepe a piacere. Se piace aggiungiamo uno spicchio di aglio tritato, altrimenti procediamo con l’impiattamento. Sistemiamo al centro di un piatto, i calamari che avremo tolto dai fornelli. Cospargiamoli con l’aiuto di un cucchiaio con la citronette. Ricordiamoci di estrarre lo stecchino che faceva da chiusura.

Stupiremo con questo piatto gustosissimo “I calamari ripieni” con ingredienti mediterranei come capperi, pomodori ed olive.

Lettura consigliata

Altro che Pasqualina o Pastiera, la pecorella di pasta sfoglia da gustare come antipasto ma anche come dolce farà impazzire tutta la famiglia per il pranzo di Pasqua