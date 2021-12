Al vino rosso c’è chi preferisce quello bianco, magari perché più leggero e meno corposo. Ma anche il vino bianco bisogna saperlo conservare, gustare e servire nel modo corretto. E quale sarà mai? Con il vino bianco ecco i possibili abbinamenti, come conservarlo e il bicchiere giusto da usare. Questa tipologia di vino è spesso bevuta durante gli aperitivi e d’estate sulla spiaggia. Immancabile poi durante una cena di pesce. Quindi se in programma abbiamo una bella cena di pesce a casa, perché per l’aperitivo in spiaggia dobbiamo ancora aspettare, ecco quale scegliere e come abbinarlo in tutto e per tutto.

Non facciamo di tutta l’erba un fascio e quindi non tutti i vini bianchi sono uguali. Ognuno ha le sue caratteristiche, si possono assomigliare, ma non saranno mai uguali. Le tre tipologie di vini bianchi sono quelli giovani e freschi, quelli robusti e quelli rosati.

I vini bianchi giovani e freschi dovranno essere conservati a una temperatura che va dagli 8 ai 10 gradi. Per gustare al meglio questi vini possiamo scegliere un bicchiere tulipano. Questo ha la coppa bombata che si stringe nella parte alta. Questa tipologia di vino possiamo abbinarla a degli aperitivi, a degli antipasti magri, a dei primi piatti con burro, panna o formaggio, minestre, zuppa di pesce o crostacei.

I vini bianchi robusti dovranno essere conservati a una temperatura che va dai 12 ai 14 gradi. Per gustare al meglio questi vini possiamo scegliere un bicchiere renano. Questo si presenta rotondo e ampio. Questa tipologia di vino possiamo abbinarla a degli aperitivi o a dei secondi di pesce.

I vini bianchi rosati dovranno essere conservati a una temperatura che va dagli 8 ai 10 gradi. Per gustare al meglio questi vini possiamo scegliere un bicchiere tulipano, però più grande rispetto a quelli che si usano per i bianchi leggeri. Questa tipologia di vino possiamo abbinarla a degli aperitivi, a dei primi piatti, a minestre, sughi di carne e al pesce.

Ora che sappiamo come abbinare i nostri vini per la Vigilia di Natale, non possiamo assolutamente sbagliare. In questo modo porteremo a tavola il meglio del vino che abbiamo scelto, saremo in grado di valorizzarlo e faremo anche una bellissima figura con i nostri ospiti. Non resta che scegliere il vino allora.

