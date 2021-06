Il buon senso spinge quasi tutti a utilizzare durante l’estate la protezione solare per difendere la pelle. I raggi emessi dal sole provocano spesso brutte ustioni. Questo non accade solamente alle persone, ma è una condizione frequente che riguarda anche alcuni ortaggi. Per esempio con il sole molto forte bisogna prestare attenzione a questa difficile minaccia che colpisce i pomodori danneggiando il raccolto. Si tratta della così detta “scottatura” del pomodoro, una fisiopatia molto comune che riguarda questa specie.

Che cos’è la scottatura del pomodoro e come individuarla

Bisogna innanzitutto specificare che la scottatura del pomodoro avviene quando i frutti sono ancora in maturazione. Si tratta cioè di pomodori ancora verdi e non del tutto sviluppati. Non mancano però casi in cui questo accade anche ai pomodori rossi e maturi. Poiché la scottatura danneggia irrimediabilmente il pomodoro e ne compromette la qualità è opportuno capire come agire.

Uno dei motivi principali della scottatura del pomodoro è proprio un errore di chi li coltiva. Una potatura invasiva e la rimozione eccessiva delle foglie equivalgono alla mancata applicazione di un’adeguata protezione solare prima dell’esposizione. Molto semplicemente cioè le foglie filtrano i raggi UV e forniscono protezione ai frutti del pomodoro.

Con il sole molto forte bisogna prestare attenzione a questa difficile minaccia che colpisce i pomodori danneggiando il raccolto

L’inibizione della sintesi del licopene avviene proprio nella buccia del frutto. Purtroppo questo fenomeno è il principale responsabile di una bella colorazione rossa della buccia del pomodoro. Quando il sole lo scotta la temperatura della polpa aumenta e nasce una grande macchia bianca sulla superficie esterna. Con il tempo la macchia bianca diventa muffa nera. Il frutto colpito da scottatura è comunque commestibile ma il sapore sarà molto più acquoso e meno intenso.

Come prevenire e curare questo fenomeno

La scottatura è una fisiopatia che accomuna pomodori e peperoni. La soluzione in entrambi i casi è la sfemminellatura. La Redazione spiega come effettuarla correttamente in questa precedente guida di coltivazione. Un altro rimedio preventivo consiste nel riparare le piante di pomodoro ed evitare che la temperatura sfiori i 40 gradi. Esistono in commercio apposite reti ombreggianti che oltre a riparare i pomodori dal sole li proteggono anche dalle intemperie.