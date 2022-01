Dai ricicli alimentari nascono ricette fantasiose e appetitose, che spingono a pensare che in cucina non debba buttarsi via nulla. Gli avanzi rappresentano la base da cui partire per realizzare piatti convenienti, oltre che straordinariamente buoni.

Per, esempio, non molti sanno che con il purè di patate avanzato possiamo preparare questa torta salata al forno per vincere facile con gli ospiti. La base di pasta sfoglia e il ripieno ricco e filante sono solo 2 dei motivi per cui scegliere di preparare questa ricetta. Ecco, quindi, cosa occorre per prepararla e come riciclare furbamente il purè avanzato.

Gli ingredienti per questa ricetta che abbatte gli sprechi

un rotolo di pasta sfoglia;

circa 500 grammi di purè avanzato;

una fetta spessa da 200 grammi di mortadella;

10 grammi di granella di pistacchio;

150 grammi di formaggio filante;

latte, se necessario;

pepe a piacere.

L’abbinamento perfetto è con pasta sfoglia e mortadella

Il procedimento per realizzare la torta salata di purè e mortadella è davvero semplice. Occorrerà tagliare la fetta spessa di mortadella in piccoli cubetti della stessa dimensione e metterli da parte.

Il purè avanzato è normalmente poco più denso di quello appena preparato, specialmente se ha riposato in frigo. Il consiglio, quindi, è quello di portarlo a temperatura ambiente e aggiungere qualche goccio di latte per ammorbidirlo, se necessario.

Dopodiché, bisogna srotolare il rotolo di pasta sfoglia e praticare qualche buco con i lembi di una forchetta per far fuoriuscire l’umidità. Adagiare la sfoglia su una teglia foderata da carta forno e distribuire sopra il purè in modo uniforme.

Tagliare, ora, anche il formaggio in piccoli cubetti e aggiungerlo sopra il purè, insieme alla mortadella. Spolverare sopra la granella di pistacchio e del pepe e arricciare il bordo. Cuocere a 180 gradi per 20 minuti e servire ben calda.

Con il purè di patate avanzato possiamo preparare questa torta salata al forno per vincere facile ma anche altre gustose ricette

Fra le altre possibili ricette con cui utilizzare il purè avanzato troviamo anche:

le crocchette di purè fritto;

le polpette di purè e prosciutto;

le patate duchesse o pommes duchesse;

i tortini di purè di patate, aglio e parmigiano;

frittelle di patate in purè e spinaci;

la minestra di purè;

lo sformato di purè avanzato.

