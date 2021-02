L’instabilità politica non aiuta certo i mercati e in un periodo come questo una nazione avrebbe bisogno di tutto fuorché di instabilità a livello governativo.

Il male italiano proviene in parte dalla legge elettorale non basata sul principio maggioritario e questo favorisce la nascita e la proliferazione di partitini e corpuscoli che riescono a galleggiare nella palude della politica.

Governi troppo deboli e senza obbiettivi precisi, hanno creato un passivo di bilancio tra i più alti in Europa.

I governi di coalizione, in genere, dovendo mettere insieme più forze politiche sono i meno adatti a fare sane politiche di contenimento delle spese e di risanamento.

Con il prossimo governo tecnico, è ora di contare i propri soldi?

La storia politica mostra che gli Stati a guida di coalizioni più numerose hanno generalmente deficit molto più elevati di quelli che hanno governi stabili che si basano minori forze politiche.

In quanto i piani e i programmi sono presi all’inizio dell’attività governativa e quelli rimangono fino a fine legislatura salvo casi estremi.

Governare bene l’Italia non è un compito facile ma non è impossibile. Nessuno vuole avere la responsabilità di provvedimenti governativi molto impopolari che riguardano in genere la tassazione e le pensioni.

Provvedimenti impopolari come nel passato?

I provvedimenti più impopolari nel nostro Paese sono stati opera di governi tecnici che di tecnico non avevano assolutamente niente.

La loro forza veniva dal parlamento e dalle forze politiche che li erano state elette.

I provvedimenti fiscali più estremi come la dichiarazione per l’anno 1992 ricordato come lo spaziale sono memoria non recente ma i provvedimenti del governo Monti vengono ricordati da tutti

Il prossimo candidato Prof. Mario Draghi cosa farà?

In molti sono a porsi questa domanda e non sappiamo se con il prossimo governo tecnico, è ora di contare i propri soldi.

Per adesso questo nome, tra i più prestigiosi del nostro Paese nel settore economico e finanziario, sta dando fiducia alla Borsa italiana.

Il buon nome di Draghi sarà come quello dell’eroe spagnolo El Cid?

Il solo nome di El Cid incuteva terrore nei mori, e la leggenda narra che il suo cadavere legato su un cavallo li mise in fuga.

La ottima reputazione di Draghi acquisita in anni di duro lavoro basterà a risolvere i problemi della politica e della economia italiana?

Basterà il suo solo nome ad aiutare la nazione? In molti sono a sperarlo.