Le temperature torride di questi giorni influenzano ovviamente la nostra alimentazione. I liquidi dovrebbero farla da padrone. Acqua, tè, tisane, succhi, spremute. Il loro consumo aumenta decisamente in questo periodo. Idratare il nostro organismo è fondamentale per non sentire troppo il grande caldo.

Tutto questo da solo, però, non basta. Infatti, oltre ai liquidi, dovremmo scegliere cibi con all’interno grande contenuto d’acqua e di sali minerali. Uno di quelli che maggiormente si presta è l’anguria. Ottima da consumare da sola, ma anche in abbinamento per dolci freschi e nutrienti, come, per esempio, una buonissima torta fredda.

Il fratello dell’anguria è indubbiamente il melone. Il frutto arancione per eccellenza. Anche se poi ne esistono varianti gialle e bianche. Ricco di acqua, con un contenuto di zuccheri superiore al cocomero, ha un ridotto apporto calorico. Grande fonte di potassio e fosforo, il melone contiene tantissime vitamine. Insomma, è un frutto ottimo da inserire nella dieta estiva.

L’abbinamento più classico e riconosciuto è quello con il prosciutto. Un piatto unico, da consumare a pranzo come a cena, a casa come al ristorante e al bar. Oggi, però, vedremo che il melone può essere gustosissimo per dare un tocco in più anche alla pasta. Andiamo a vedere gli ingredienti di un primo piatto estivo davvero speciale.

Con il prosciutto è molto buono, ma proviamo il melone anche in questo primo piatto di pasta davvero goloso e sorprendente

Ingredienti:

240 grammi di tagliatelle;

uno scalogno;

un melone;

150 grammi di speck;

50 ml di panna da cucina;

sale;

pepe;

olio extravergine d’oliva.

Iniziamo la preparazione con il condimento. Tagliamo a fettine sottili lo scalogno. Poi, dovremo fare la stessa cosa con lo speck. Possiamo decidere di affettarlo molto finemente, oppure lasciarlo un po’ più spesso, a seconda dei nostri gusti. Come ultima cosa, andremo a tagliare il melone a fette, gli toglieremo i semi, per poi procedere con un taglio abbastanza sottile.

Mettiamo una pentola aderente sul fuoco, con un po’ di olio extravergine d’oliva. Versiamo lo scalogno e lo facciamo imbiondire. Una volta che avrà preso colore, aggiungeremo lo speck. Fuoco vivace per qualche minuto, fino a quando diventerà croccante. Successivamente andremo a versare i pezzi di melone. Amalgamiamo bene, per poi concludere con 50 ml di panna.

Il condimento è pronto. Non ci resterà che far bollire l’acqua per le tagliatelle. Salare, buttarle e farle cuocere fino a un minuto prima di quanto indicato sulla confezione. Scoliamo per poi andare a farle saltare nella padella con il sugo. Un paio di minuti e il gioco è fatto.

Con il prosciutto è molto buono, ma proviamo il melone insieme a speck e tagliatelle per un primo piatto davvero da leccarsi i baffi.

