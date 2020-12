Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pane fatto in casa è stato uno dei simboli di questo 2020 che sta per terminare. Il coronavirus ha scaraventato sul mondo intero morte, paura e decisamente molta ansia. Tuttavia, un lato positivo della medaglia ha resistito alla pandemia e si deve sottolineare. Ed il ritrovato amore per la cucina è un aspetto che da questo periodo esce vittorioso. Pane e pizza le ricette più gettonate. Ed in prossimità delle festività natalizie la Redazione vuole proporre ai Lettori una preparazione leggermente insolita ma buona da leccarsi i baffi. Luci puntate sulla ricetta semplice del pane alle zucchine, ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 zucchine;

30 ml di olio d’oliva;

140 ml di latte;

140 ml di acqua tiepida;

300 g di farina tipo 00;

150 g di farina integrale;

1 bustina di lievito di birra;

sale q.b.

Con il pane alle zucchine conquistare gli ospiti sarà un gioco da ragazzi. Procedimento

Innanzitutto bisogna preparare il lievitino. In una ciotola versare l’acqua ed il latte tiepido, poi aggiungere il lievito di birra e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio. Prendere 100 g di farina ed incorporarla alla miscela. Mescolare con cura e lasciar lievitare per circa 40 minuti in un luogo asciutto.

Lavare, sbucciare e grattugiare le zucchine. Inserirle in un piatto, cospargere di sale e lasciare riposare per circa 30 minuti. Le zucchine perderanno l’acqua in eccesso.

A questo punto, prendere il lievitino ed aggiungere la farina bianca setacciata restante, la farina integrale, un pizzico di sale e l’olio a filo. Mescolare energicamente e poi inserire le zucchine grattugiate. Formare una grande sfera di impasto e inserirla in una ciotola. Coprirla e lasciarla riposare per altre 2 ore.

In questo tempo, il pane lieviterà. Successivamente creare un filone di pane con le mani e riporlo su una teglia ricoperta di carta da forno. Far riposare in luogo asciutto per altri 30 minuti. Infine, versare nella teglia un filo d’olio e far cuocere in forno preriscaldato per 45 minuti a circa 200 gradi. Sfornate il vostro pane alle zucchine e servite

