Il 2020 si sta per chiudere è questo è stato l’anno del Topo. Ciò significa che il segno zodiacale cinese per coloro nati nel 2020 è proprio il Topo. Ma con il nuovo anno cinese che animale sarà il 2021? Adesso scopriremo assieme l’animale, ma soprattutto il suo significato, sperando che questo nuovo anno sia migliore di quello che si sta chiudendo.

Con il nuovo anno cinese che animale sarà il 2021?

L’animale del nuovo anno sarà il Bufalo. I segni zodiacali cinesi sono 12 dove uno solo però vale per un anno intero. Infatti tutti i nuovi nati nel 2021 avranno come segno zodiacale il Bufalo. Questo segno è il secondo dei 12, il primo è quello del Topo e l’ultimo è quello del Maiale. La rotazione viene calcolata ovviamente ogni 12 anni, quindi l’ultimo anno del Bufalo è stato il 2009, e quello futuro sarà il 2033. Ovviamente però ogni anno è diverso. Infatti il 2021 sarà l’anno del Bufalo d’Oro, mentre ad esempio il 2009 è stato il Bufalo di Terra.

Cosa cambia?

C’è chiaramente un significativo cambiamento, simile un po’ ai nostri ascendenti. Coloro che sono nati sotto questo segno in generale sono persone molto affidabili, precise, forti e determinate. Per loro la famiglia, il lavoro e la tradizione sono molto importanti. Sono persone molto sicure di sé e questa sicurezza li porta ad ascoltare solo loro stessi. Non sono degli ottimi comunicatori e sono molto testardi.

Ma vediamo ora il Bufalo d’Oro che caratteristiche ha. Nello specifico il Bufalo d’Oro è molto popolare con la sua cerchia di amicizie, non riesce a stare mai fermo, è un grande lavoratore ed è molto attivo. L’ultimo Bufalo d’Oro è stato il 1961, anno di nascita di molte star, come George Clooney, Eddie Murphy, Luca Zingaretti, Alba Parietti e Eva Grimaldi solo per citarne alcuni. Ecco svelato con il nuovo anno cinese che animale sarà il 2021.

