Per i pensionati e per i lavoratori dipendenti e assimilati, la campagna dichiarativa del 2022 sarà come al solito molto lunga. In quanto ci saranno oltre quattro mesi a disposizione per la trasmissione al Fisco della dichiarazione dei redditi. Quelli che sono stati percepiti nell’anno di imposta 2021.

Questo avverrà, come al solito, inviando all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione dei redditi 730 2022. Modello che sarà disponibile anche nella versione online con i dati precaricati proprio dal Fisco. Ovverosia, il cosiddetto modello precompilato pure per quel che riguarda la dichiarazione con il Redditi 2022 Persone Fisiche.

Con il modello 730 2022 precompilato scopriamo cosa si potrà fare online a partire dal 23 maggio e fino al mese di settembre

Detto questo, in ritardo rispetto al 2021, quest’anno la dichiarazione dei redditi precompilata sarà accessibile a partire dal 23 maggio del 2022.

Per chi utilizzerà il precompilato per la prima volta ricordiamo una cosa: l’accesso sarà possibile solo ed esclusivamente tramite credenziali. Precisamente, attraverso un’identità digitale.

Nel dettaglio, con il modello 730 2022 precompilato l’accesso sarà possibile dal prossimo 23 maggio del 2022. Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, va bene anche la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, sul precompilato c’è da dire un’altra cosa. Si tratta di un modello di dichiarazione dei redditi il cui utilizzo non è obbligatorio. Il che significa, tra l’altro, che il lavoratore dipendente o il pensionato potrà anche decidere, a scelta e in opzione, di presentare al Fisco il 730 2022 avvalendosi del supporto, dell’assistenza e della consulenza di un CAF oppure di un patronato.

Qual è la data ultima per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione dei redditi 730?

Salvo proroghe, dal portale dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali, e tramite l’apposita applicazione web, i contribuenti potranno trasmettere il modello dichiarazione dei redditi precompilato entro e non oltre il prossimo 30 settembre del 2022.

Accettando il precompilato senza modifiche il contribuente sarà esonerato dalla presentazione e quindi dall’esibizione dei documenti che attestano le spese indicate nei dati precaricati dal Fisco.

Tra queste spese già presenti ci sono, per esempio, le spese mediche e quelle sanitarie. Ci sono anche i contributi previdenziali, le spese funebri e le erogazioni liberali. Ancora, le spese veterinarie, scolastiche e universitarie, i premi assicurativi e la retta per l’asilo nido. Ma anche gli interessi passivi sul mutuo ipotecario.

