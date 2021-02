Il diabete è una patologia invalidante. Se rientra in una determinata percentuale invalidante, è possibile accedere alle misure pensionistiche che permettono l’anticipo con determinati requisiti. Per questo motivo, a seconda della gravità della patologia, con il diabete si può andare in pensione prima. Vediamo come.

Con il diabete si può andare prima in pensione?

Il diabete è una patologia molto comune, e a seconda della gravità permette il riconoscimento di una determinata percentuale invalidante.

Il lavoratore diabetico, se riconosciuto invalido, può con determinati requisiti accedere al trattamento pensionistico anticipato, l’APE Sociale, e inoltre, può ottenere una maggiorazione dei contributi accreditati. Nella fattispecie non esiste una pensione anticipata per la patologia diabetica, ma è possibile ottenere le prestazioni pensionistiche per i lavoratori invalidi.

Le possibilità

Il lavoratore diabetico, a cui è stata riconosciuta un’invalidità da una commissione medica INPS, può accedere alla seguenti prestazioni:

a) pensione anticipata con un’invalidità dell’80%;

b) con una percentuale invalidante del 74% è possibile accedere alla pensione anticipata lavoratori precoci;

c) sussidio APE Sociale con 63 anni di età e con una percentuale invalidante del 74%;

d) maggiorazione contributiva con una percentuale invalidante del 75%:

e) pensione di inabilità permanente e assoluta;

f) pensione di inabilità al proficuo lavoro.

Inoltre, è riconosciuto anche l’assegno ordinario di invalidità con una percentuale invalidante del 67%, e in presenza di almeno 5 anni di contributi, di cui almeno tre versati negli ultimi cinque anni dalla presentazione della domanda.

Il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità può continuare a lavorare. L’assegno ha una validità triennale, ed è soggetto a revisione. Dopo tre rinnovi diventa definitivo e se il lavoratore ha i requisiti, si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Invalidità e diabete

Il diabete è una patologia invalidante, secondo le tabelle dell’INPS, ai lavoratori diabetici sono riconosciute le seguenti percentuali di invalidità:

a) dal 91 al 100% per diabete mellito con complicanze gravi;

b) dal 81 al 90% per diabete mellito scompensato e grado moderato di complicanze;

c) dal 71 all’80% per diabete mellito in mediocre e grado moderato di complicanze;

d) dal 61 al 70% per diabete mellito in buon compenso e grado moderato di complicanze;

e) dal 51 al 60% per diabete mellito con e grado lieve di complicanze;

f) dal 41 al 50% per diabete mellito e grado moderato di complicanze;

g) dal 31 al 40% per diabete mellito tipo 2 insulino;

h) dal 21 al 30% per diabete mellito in buon compenso e grado lieve;

i) dal 11 al 20% per diabete mellito tipo 1;

j) dal 6 al 10% per diabete mellito tipo 1 e diabete mellito tipo 1 non complicato;

k) dallo 0 al 5% per diabete mellito tipo 2 non complicato.

Quindi, alla domanda se con il diabete si può andare prima in pensione, la risposta è positiva. Ma tutto dipende dal grado di invalidità riconosciuto e dai requisiti richiesti da ogni prestazione pensionistica.