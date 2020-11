Con il coronavirus sono raddoppiati gli “hackers” alla caccia dei nostri soldi in banca ecco come difendersi.

Ci sono due dati da analizzare immediatamente quando parliamo di attacchi hackers ai nostri conti correnti. Il primo è che, parimenti agli acquisti da casa per la forzata pandemia, sono raddoppiati anche i “cyber attacchi”. Secondo dato, confortante, ma altrettanto preoccupante è che, secondo Abi, negli ultimi due anni le banche italiane hanno speso un miliardo di euro per la protezione dei conti correnti. In particolare, la caccia dei pirati alla ricerca dei nostri soldi si è concentrata sulle funzioni del home banking. Con il coronavirus sono raddoppiati gli hackers alla caccia dei nostri soldi in banca ecco come difendersi nella speranza che non facciano breccia nel nostro portafoglio.

Budget importanti

Continuando ad analizzare i dati in materia di sicurezza, snocciolati da Abi, Associazione Bancaria Italiana, sale alla ribalta la percentuale imponente del budget che le banche investono in sicurezza: il 12% del fatturato. Decisamente una risposta importante da parte dell’associazione che riunisce gli istituti di credito italiani. Ancora più confortante vedere la crescita degli investimenti per tutelare il nostro denaro, in un periodo nel quale arrivare a fine mese è già un’impresa. In questo senso le agenzie internazionali hanno più volte lodato gli istituti del nostro paese per l’impegno e le risorse spese.

Gli hackers cavalcano l’onda del Covid

Purtroppo, con il coronavirus sono raddoppiati gli hackers alla caccia dei nostri soldi in banca ecco come difendersi nella speranza che non facciano breccia in queste banche e nel nostro home banking. Sembra infatti che il tiro incrociato dei “pescatori” truffatori si sia concentrato sulle varie attività con le quali agiamo in smart working.

Infatti, parallelamente alle restrizioni che coinvolgono anche i limitati appuntamenti in banca, ci siamo trovati a utilizzare tutte le piattaforme bancarie disponibili. E, qui, quotidianamente vanno a inserirsi i pirati, cercando di carpirci i dati sensibili per arrivare ai nostri soldi. Ricordiamo che la nostra sicurezza passa anche e comunque dalla nostra intelligenza di non aprire mai e-mail e messaggi che riportino richieste delle nostre banche.

