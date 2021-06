Il make-up diventa quasi un dramma nelle giornate estive. Inevitabilmente con il sudore diventa lucido e in alcuni casi tende a colare soprattutto se in un attimo di distrazione andiamo a toccare con le mani.

Se per motivi diversi, usciamo quotidianamente sotto il sole e abbiamo comunque necessità di mantenere un aspetto curato, dobbiamo trovare soluzioni diverse o almeno provarci. Per fortuna il mondo del beauty ci offre delle alternative.

Con il caldo intenso possiamo sostituire il fondotinta per una pelle che non cola

Una premessa è d’obbligo: sicuramente sostituire il fondotinta significa spesso rinunciare allo stesso livello di copertura delle imperfezioni che ci proviene proprio dal fondotinta. Però se dobbiamo rischiare pasticci, meglio tentare soluzioni differenti.

Le “BB creme”

Tra le ultime novità del mercato ci sono le “BB creme”, dove “BB” sta per “blemish blam” (balsamo per le macchie). Si tratta di un cosmetico che ha una copertura leggera ma riesce comunque a restituire un incarnato compatto e può sostituire il fondotinta quando il caldo è davvero intenso.

Creme idratanti colorate

Sono un classico, leggere e fresche sono facili da stendere. Non coprono al massimo ma riescono a conferire un aspetto luminoso e uniformato.

Per pelli grasse

Recepiamo il consiglio degli esperti per chi ha tendenza a pelle mista o grassa. In questo caso, è indicatissima la cipria minerale che dona alla pelle un aspetto molto naturale ma soprattutto contrasta l’antipaticissimo effetto lucido.

C’è anche la possibilità in commercio di acquistare il fondotinta minerale che è abbastanza coprente e lascia respirare la pelle ma è meno impegnativo del fondotinta classico.

Il fondotinta acquoso

Come si deduce dalla denominazione, si tratta di un fondotinta molto leggero, con una densità quasi acquosa. Si tratta di un prodotto ultra leggero che si asciuga molto facilmente e quindi con il caldo intenso possiamo sostituire il fondotinta per una pelle che non cola ma si presenta comunque curata.