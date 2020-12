Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni volta che strisciamo il bancomat per effettuare un pagamento ci assale il dubbio di quante commissioni poi ci troveremo nell’estratto conto. Molte società dedite ai pagamenti elettronici stanno rivedendo le commissioni da addebitare alle banche.

Quest’ultime poi, a loro volta, fanno trovare sotto varie forme nei nostri estratti conti. Ecco una novità che farà felici tutti: con il bancomat conviene pagare sotto i 5 euro. Infatti dal primo gennaio 2021 e fino a tutto il 2023 le transazioni effettuate con il circuito PagoBancomat saranno a zero commissioni per le banche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La soglia senza commissioni

L’iniziativa, promossa dall’azienda titolare del circuito di pagamento ha fissato in 5 euro la soglia massima no commissioni. 35 milioni di italiani, perciò, possono pagare spese di piccoli importi senza aggravio. Nel contempo, 2 milioni di esercenti che utilizzano il circuito di pagamento non si vedranno addebitare nessuna somma in più. L’introduzione del piano cashless sta smuovendo le acque.

L’introduzione del cashless

La società ha deciso di seguire di pari passo quanto avverrà per il piano cashless per poi eventualmente estendere il servizio agli anni successivi. L’obiettivo dichiarato è di promuovere l’utilizzo delle carte PagoBancomat. Perciò, quando si va a comprare il giornale oppure a prendere il caffè, pagare con il bancomat non sarà ulteriormente gravoso per nessuno. Infatti, tutte le operazioni nel quotidiano fino a 5 euro non hanno commissioni di circuito e interbancarie.

Pochi micropagamenti in Italia

C’è da dire, però, che i micropagamenti certamente non sono il problema italiano anche se questo tipo di transazione rappresenta il 2,3%. Infatti, oltre 7 milioni di italiani, pur avendo un bancomat non lo usano per importi esigui. Questa mossa può incentivare, inoltre anche l’uso del Pos. Molti piccoli commercianti, infatti, non sono dotati di strumenti per i pagamenti elettronici, nonostante l’invito continuo da parte degli organi preposti.

Perciò pagare con PagoBancomat oppure con Bancomat Pay non graverà con ulteriori commissioni. L’Italia si avvia ad incentivare i pagamenti no cash e con il bancomat conviene pagare sotto i 5 euro.