Quando si parla di giardini, la scelta delle piante è forse ancora più complicata rispetto a balconi e terrazzi. Bisogna considerare tanti fattori prima di piantare in piena terra un qualsiasi albero o arbusto. Non possiamo certo spostarli facilmente nelle zone più adatte all’occorrenza, come facciamo con i vasi. Il punto giusto è davvero importante perché l’albero cresca rigoglioso e splendido. Quindi, ecco che partiamo alla ricerca delle piante da giardino nel vivaio di fiducia, con la lista alla mano. Chiediamo informazioni, controlliamo i giardini dei vicini e cerchiamo di capire di che pianta si tratti. A meno che non vogliamo rivolgerci ad un paesaggista, dobbiamo fare tutto da noi.

Ma ecco che, durante un giro in auto, mentre ammiriamo il paesaggio primaverile, vediamo comparire questi rami carichi di fiori. Il colore rosa acceso, quasi viola, piccoli fiori fitti su dei rami affusolati e lunghissimi. La soluzione sarebbe proprio questo splendido albero, ma non sappiamo proprio quale sia.

Con i suoi vivaci fiori dalle sfumature rosa, questo albero è perfetto per abbellire il giardino con un’esplosione di colori

Ecco la risposta! La pianta in questione è l’albero di Giuda o siliquastro, il cui nome scientifico sarebbe Cercis siliquastrum. L’origine di questo nome sembra proprio essere legata a Giuda Iscariota, complice anche la fioritura di questo periodo. Infatti, questo albero si riempie dei suoi splendidi fiori sempre intorno alla Pasqua. Uno dei motivi principali per cui sembra legato al primo Cristianesimo e alle storie del Vangelo. Originario proprio del Mediterraneo orientale e dell’Asia Minore, questo arbusto ornamentale è perfetto per il giardino. La sua forma sinuosa e aggraziata lo rende molto raffinato e incredibilmente decorativo. I rami, carichi di fiori peduncolati raccolti in tanti fasci, riempiono i suoi rami in piena primavera.

Ideale per giardini e parchi

È un albero molto ornamentale, perfetto anche per chi non ha grossi spazi a disposizione. Il più grande pregio di questo albero, oltre alla bellezza dei suoi fiori, è probabilmente la resistenza. Si adatta davvero ad ogni terreno e ambiente, anche se preferisce i terreni calcarei e il pieno sole. Non necessita di particolari cure e riesce a sopportare bene anche l’inquinamento atmosferico. Come la maggior parte delle piante, teme solo il ristagno d’acqua, quindi è bene regolarsi con le innaffiature estive. Se possibile, quando lo trapiantiamo in piena terra, aggiungiamo un po’ di argilla espansa sul fondo della buca.

Quindi, con i suoi vivaci fiori dalle sfumature rosa, l’albero di Giuda è quello adatto da piantare in primavera. È un’ottima soluzione anche per proteggere la privacy del nostro giardino al posto di reti o cannicci. Ma possiamo anche piantarlo vicino il nostro pergolato per creare un’atmosfera magica in vista dell’estate.

