In cucina, si sa, ogni tanto si vuole sperimentare con ingredienti vari, magari mai usati, tenendo d’occhio anche la salute. Oltre a frutta e verdura di stagione e l’uso moderato di cibi ricchi di zucchero o di proteine, ci sono i legumi da considerare. L’uso, inoltre, dei semi, come quelli di lino o zucca, può sorprendere piacevolmente. Con i semi di girasole, ad esempio, si possono cucinare dei dolci ma anche qualcosa di salato. Questi semi sono importanti per la salute, contengono fitoestrogeni, protettivi per gli organi e il sistema cardiovascolare, e anche vitamine del gruppo B e un antiossidante, la vitamina E. Vediamo come utilizzarli.

Plumcake

Mescolare 250 grammi di farina integrale, 150 grammi di farina 00, 50 grammi di farina di ceci, del sale, 25 grammi di lievito secco, 30 grammi di nocciole tritate, 50 grammi di semi di girasole e 50 di semi di zucca. Aggiungere una miscela fatta da 300 ml di latte di riso con 50 ml di vino bianco e 50 di olio di semi o di oliva. Mescolare, versare in uno stampo rettangolare imburrato e infarinato e cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti. Si può mangiare con marmellata o con cibi salati.

Con i semi di girasole ricchi di vitamine B ed E oltre all’olio si possono preparare queste 3 gustose ricette

Ecco una ricetta dolce.

Biscotti

170 g di burro morbido;

140 g di zucchero;

un uovo;

un tuorlo;

200 g di farina;

un’arancia;

mezza bustina di lievito per dolci;

100 g di semi di girasole;

70 g di miele;

un limone.

In una ciotola mescolare con una frusta a mano o elettrica il burro con 100 grammi di zucchero, inserire il tuorlo e un uovo intero, grattugiarvi la buccia dell’arancia e poi versare la farina col lievito. Impastare e formare dei biscotti tondi da disporre su una teglia con carta forno. In mezzo mettere un composto fatto dai semi, 40 grammi di zucchero, miele e buccia di limone grattugiata. Premere e cuocere in forno a 180 gradi per 10/15 minuti al massimo.

Crema

100 g di semi di girasole;

un cucchiaio di prezzemolo;

uno spicchio d’aglio;

un pizzico di peperoncino;

70 ml di olio extravergine d’oliva;

sale.

Inserire tutti gli ingredienti in un mixer e frullare fino a che diventino una crema densa. Si può utilizzare per insaporire il pane tostato o primi piatti di pasta.