I semi di finocchio sono molto usati per insaporire le pietanze, ma anche per preparare tisane e liquori digestivi. Hanno un sapore simile a quello dell’anice, piacevole e rinfrescante.

Li chiamiamo impropriamente semi, in realtà si tratta di frutti, esattamente “diacheni” della pianta Foeniculum vulgare.

Questi piccoli semi sono ricchi di sostanze antiossidanti, i flavonoidi, di fibre e di minerali. Hanno proprietà antinfiammatorie, aiutano a tenere a bada la pressione e il colesterolo.

Sono conosciuti per il loro potere dimagrante e sgonfiante.

Uno dei motivi è certamente l’alto contenuto di fibre. Le fibre stimolano il senso di sazietà e quindi aiutano a mangiare un po’ meno. In più liberano dalle scorie e alleggeriscono il nostro corpo perché favoriscono il transito intestinale.

Ma non finisce qui, perché con i semi di finocchio digerisci e sgonfi la pancia.

Infatti, grazie all’elevato apporto di potassio, questi semi stimolano la diuresi e la digestione, in più prevengono la ritenzione idrica.

Aiutano a digerire, risolvono meteorismo e aerofagia, regolano l’equilibrio idrico: ecco perché possiamo ritenerli un valido contributo verso l’obiettivo “pancia piatta”.

I semi di finocchio sono un rimedio contro la tensione addominale, fastidiosa e a volte dolorosa, che accompagna il gonfiore di pancia.

Come si consumano?

Per beneficiare appieno delle proprietà dei semi di finocchio, è meglio consumarli crudi. Questo assicura l’effetto digestivo e mantiene intatto il sapore. Si possono masticare così come sono, senza superare la dose di un cucchiaio al giorno. Possiamo metterli in tavola per accompagnare altre pietanze, o proporli alla fine del pasto.

Masticare questi semini è anche un buon rimedio contro l’alito cattivo.

Un altro metodo di utilizzo è la preparazione della tisana. Basterà mettere un cucchiaino di semi di finocchio in una tazza di acqua bollente e lasciare in infusione 6-8 minuti. Dopodiché si filtra e si beve. Questo infuso, oltre ad essere digestivo, è utile contro le coliche e il mal di stomaco.

Con i semi di finocchio digerisci e sgonfi la pancia, ma attenzione a non esagerare. Non superare le dosi consigliate di un cucchiaio di semi o di una tazza di infuso al giorno.