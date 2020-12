Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Attenti, pronti, via. Non è l’inizio di una gara dei 100 metri. Ma, l’ennesima gara dei nostri conti di casa per cercare di risparmiare sul rettilineo del bilancio familiare. Con i rincari 2021 ecco come risparmiare sulla bolletta elettrica con qualche consiglio utile dei nostri Esperti della Redazione.

Prima azione della mattina

Potrà sembrare la cosa più banale di questo mondo, ma, aprire tutte le fonti di luce naturale della casa appena alzati ci permetterà di risparmiare. Alziamo subito le tapparelle, apriamo gli scuri e, allo stesso tempo, spegniamo subito la luce della stanza. Ricordiamo anche che il nostro organismo vive meglio se di primo mattino fa un pieno di luce naturale.

Sbrinare il frigorifero

Con i rincari 2021 ecco come risparmiare sulla bolletta elettrica, partendo da una delle fonti di maggior consumo della casa: il frigorifero. Ricordiamoci tre azioni in merito:

sbrinare e sghiacciare regolarmente;

non tenere la temperatura sotti i 3 gradi;

la posizione è importante: non mettiamo mai il frigo attaccato a un altro elettrodomestico perché consumerà di più.

Cambio delle lampadine

È decisamente il momento di dedicarci anche a un investimento che, alla lunga, produrrà i suoi frutti. Cambiamo tutte le lampadine di casa, e sostituiamole con quelle a led e a basso consumo. Un piccolo investimento iniziale che si farà sentire pesantemente su tutte le bollette degli anni a venire.

Valutare il cambio di fornitore

Mai come adesso, col cosiddetto mercato libero, dobbiamo valutare l’idea di cambiare il fornitore di luce e gas. Siamo quotidianamente bombardati da messaggi, telefonate e spot pubblicitari sulle offerte di luce e gas. Il guaio è che proprio questo lavaggio del cervello rischia di farci perdere l’occasione di risparmiare fino al 20/25% su base annua. Il nostro consiglio, basato anche sulle esperienze personali, è quello di dedicare un pomeriggio, approfittando delle ferie, per fare un esame della situazione.

Avvaliamoci dei siti più conosciuti e più sicuri in materia, e, soprattutto delle recensioni degli utenti. Più sono e maggiori sono le probabilità di non incorrere in qualche truffa. Date le feste e gli ultimi acquisti, consigliamo la lettura dell’approfondimento su come scegliere il vino al supermercato con la consulenza di un sommelier.

