DAD, didattica a distanza, una parola che non dimenticheremo facilmente. E, se prima ci riportava al termine inglese con cui chiamare papà, in questi mesi è l’ossessione di noi tutti. Con i nostri figli sempre davanti ai monitor per la DAD ecco l’alimento che può salvare loro la vista sempre più messa a repentaglio. Dobbiamo infatti considerare anche gli impianti sportivi chiusi e le amicizie mantenute sugli schermi dei cellulari. Il che equivale a dire ore e ore di fronte a uno schermo e pochissimo sport. Ecco allora come reintegrare la fatica degli occhi e della vista con qualche piccolo accorgimento a tavola.

Tante spremute di agrumi

Considerando che l’alimento che fa meglio alla vista è anche uno dei meno amati dai nostri figli, cioè la carota, cerchiamo di concentrarci su delle alternative che possano piacere loro. Ecco allora che delle belle spremute di agrumi freschi saranno particolarmente consigliate per controbilanciare lo sforzo subito dagli occhi. Approfittiamo delle ultime arance di stagione e prepariamo delle succosissime spremute, magari aggiungendo anche pompelmo e limone. In una spremuta troviamo una notevole concentrazione di Vitamina A, C e B.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ottimo il melone ma anche frutti di bosco e frutta secca

Al mercato stiamo cominciando a trovare i primi meloni. Con i nostri figli sempre davanti ai monitor per la DAD ecco l’alimento che può salvare loro la vista e di cui solitamente vanno ghiotti. La bellezza di questo frutto è che possiamo mangiarlo da solo, nella macedonia, oppure preparare dei favolosi frullati, frappè e sorbetti fatti in casa. Unitamente al melone, facciamo mangiare ai nostri ragazzi anche i frutti di bosco, soprattutto mirtilli e more. Ricchissimi di vitamine, zinco e luteina sono delle vere e proprie miniere d’oro per i nostri occhi. Allo stesso modo, la frutta secca, che con i suoi Omega 3 è in grado di prevenire addirittura le malattie degenerative della vista.

Approfondimento

È decisamente uno dei frutti più dolci della stagione ma non facciamo questo errore quando lo consumiamo