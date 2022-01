Durante questo periodo dell’anno è buona norma consumare ricette che scaldano il palato, ma anche le fredde giornate invernali. Uno dei piatti più filanti e saporiti per eccellenza è la parmigiana, che molti sono abituati a preparare con le zucchine o le melanzane fritte. Tanti strati di verdura, sugo e provola fondono in forno o padella per dar vita a una specialità unica nel suo genere. Ma questo non è l’unico modo di preparare la parmigiana e, al posto di questi ortaggi, è possibile usare proprio i carciofi. Le proprietà nutrizionali del carciofo non sono indifferenti e includerlo nell’alimentazione in modo sfizioso è davvero semplicissimo.

Cosa occorre per la preparazione di questa ricetta golosa

Anche se sembra incredibile proprio con i carciofi possiamo preparare una deliziosa parmigiana filante, che piacerà a grandi e piccini. Gli ingredienti da procurarsi sono:

7 o 8 carciofi interi;

2 uova medie;

farina 00 q.b.

sale q.b.

passata di pomodoro q.b.;

300 grammi di provola affumicata;

2 etti di prosciutto cotto;

parmigiano reggiano grattugiato;

qualche foglia di basilico.

La base di tutto è una frittura asciutta e croccante.

Il primo passaggio consiste nel friggere i carciofi. Prima, però, occorrerà pulirli delle foglie esterne ed eliminare la fastidiosa barbetta. Una volta puliti perfettamente i carciofi, sbattere le uova, salarle leggermente e tenerle da parte. Immergere i carciofi tagliati a metà nella farina, poi nell’uovo e nuovamente nella farina. Friggere in olio caldo e mettere da parte.

Con i carciofi possiamo preparare una deliziosa parmigiana per non mangiare sempre broccoli e cavolfiori o le solite zucchine

In una teglia da forno possibilmente rettangolare, stendere un primo strato di sugo e adagiare sopra i carciofi fritti. Stendere sopra ai carciofi la provola a fette. Aggiungere anche qualche fetta di prosciutto cotto e un’abbondante spolverata di formaggio grattugiato.

Procedere così a strati, completando tutta l’altezza della pirofila. Occorrerà condire l’ultimo strato con sugo e formaggio grattugiato.

Cuocere la parmigiana in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 o 20 minuti o fino a cottura completa degli ingredienti. Per verificare la cottura basterà trafiggere la parmigiana con i lembi di una forchetta e verificare che i carciofi non oppongano resistenza. Guarnire con qualche foglia di basilico.

E per non preparare i soliti carciofi alla romana o alla giudia, ecco un’altra variante al forno.

Altre possibili varianti

parmigiana di carciofi in bianco;

parmigiana con carciofi non fritti;

la versione con besciamella;

quella di carciofi speck.

Lettura consigliata

Una vera leccornia questi cannelloni al forno dal ripieno goloso.