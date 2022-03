Quando prepariamo le nostre ricette preferite è facile che ci resti qualche ingrediente inutilizzato. Potrebbe essere il caso degli albumi, utili in tantissime preparazioni. Se ne abbiamo messo qualcuno da parte e non sappiamo come riutilizzarlo, potrebbe stupirci l’idea di oggi.

Gli amanti dei dolci ne andranno pazzi e sarà un’ottima occasione per metter il punto esclamativo sul pasto mattutino o di metà giornata. Infatti, con gli albumi avanzati possiamo sfornare questa torta che delizierà il palato, preparata con pochi e semplici ingredienti.

Idee per torte facili ma buone come quelle di alta pasticceria

Prima di svelare la ricetta per il nostro strepitoso dolce, vogliamo alimentare l’appetito con qualche idea golosa. Realizzare una torta semplice ma deliziosa è facile, basta sapere come procedere quando siamo in cucina.

In precedenza avevamo offerto degli utili spunti per cucinare una torta leggera e profumata tutta da gustare. Chi è intollerante al lattosio, invece, potrebbe gradire una versione senza latte e burro, perfetta per inaugurare la primavera. Infine, se non possiamo resistere alla classica torta di mele della nonna, accertiamoci almeno di scegliere la frutta migliore.

Insomma, le ricette per stupire gli ospiti o concedersi un attimo di puro piacere ci sono e sono facili da mettere in pratica. Ora che ne abbiamo scoperta qualcuna, è il momento di illustrare il procedimento per preparare la torta del momento.

Con gli albumi avanzati possiamo sfornare questa torta sofficissima e delicata che farà impazzire la famiglia a merenda o colazione

Nel menù del giorno potremmo inserire con piacere una fantastica torta con yogurt e albumi. Ecco tutto l’occorrente per uno stampo da 24 cm:

250 g di yogurt bianco o alla frutta;

210 g di farina 00;

4 albumi;

130 g di zucchero bianco;

80 ml di olio di semi;

9 gr di cremor tartaro;

sale;

zucchero a velo q.b.

Prima di iniziare dovremo togliere gli albumi dal frigo, per lavorarli a temperatura ambiente. Partiamo montandoli bene con lo zucchero in una bacinella. In un altro contenitore versiamo la farina setacciata e aggiungiamo il cremor tartaro.

Accendiamo il forno e preriscaldiamolo a 170 gradi; nel frattempo proseguiamo con la lavorazione dell’impasto. Recuperiamo la bacinella con gli albumi montati e aggiungiamo olio, yogurt e una punta di sale.

Nello stesso contenitore versiamo gradualmente il composto di farina e amalgamiamo tutto perfettamente, eseguendo movimenti dal basso all’alto. Prepariamo una tortiera imburrata e infarinata, quindi adagiamovi l’impasto pronto per finire in forno. Cuociamo tutto per circa 30 minuti, poi sforniamo e lasciamo raffreddare. Per finire, aggiungiamo una spolverata di zucchero a velo in superficie e serviamo il dolce in tavola.