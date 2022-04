La pasticceria è sicuramente la perfetta unione di pazienza e abilità. Quando si preparano i dolci bisogna essere precisi con dosi e quantità e rispettare alla lettera ogni passaggio. Talvolta, però, il tempo a disposizione non basta per la preparazione di una determinata ricetta.

Per non rinunciare alla preparazione di un dessert fatto in casa, occorre andare alla ricerca di dolci definiti “senza cottura”. Si tratta di quelle preparazioni che non hanno bisogno di un controllo costante del forno o del grado di cottura e umidità del dolce. Una volta preparato il dolce basta, magari, solo attendere il tempo di posa in frigorifero.

Questa ricetta appartiene proprio a questa categoria. Ecco, dunque, dosi e ingredienti per la sua preparazione e tutti i passaggi con cui poterlo facilmente replicare.

Gli ingredienti per il tiramisù con crema al torrone (dosi per 8 persone)

Biscotti tipo Savoiardi q.b.;

cacao amaro q.b.;

190 grammi di albumi avanzati;

400 grammi di miele di acacia;

100 grammi di miele millefiori;

20 grammi di colla di pesce;

625 grammi di mascarpone;

625 grammi di panna;

250 grammi di nocciole tritate a coltello;

caffè quanto basta.

Con gli albumi avanzati e senza forno prepariamo quest’eccezionale dolce invece dei soliti biscotti o meringhe

Per preparare questo golosissimo tiramisù bisognerà iniziare mettendo i 2 tipi di miele in pentolino e portandolo a una temperatura di 120 gradi.

Mentre il miele arriva a temperatura, montare gli albumi in planetaria e versare a filo il miele all’interno. Subito dopo, unire la colla di pesce precedentemente ammollata e strizzata.

Questo tiramisù si prepara con gli albumi avanzati e senza forno, perché non ha bisogno di cottura. Una volta pronta la meringa, infatti, occorrerà metterla da parte e montare panna e mascarpone, ottenendo una crema non troppo densa.

Unire anche le nocciole alla panna montata e mescolare tutte le precedenti preparazioni.

Quindi, stratificare le preparazioni come in un comune tiramisù. Prima, uno strato di savoiardi imbevuti nel caffè e, poi, la crema e così via fino a esaurire le preparazioni. Decorare con il cacao amaro polverizzato.

Qualche altra idea riciclo dei bianchi d’uovo ma senza cottura

Altre idee interessanti come questo tiramisù per riciclare gli albumi sono anche:

la torta di mele solo albumi;

torta di soli bianchi d’uovo, aromatizzata all’arancia e senza burro;

lo Salzburger Nockerln, ovvero un dolce austriaco preparato usando solo le chiare d’uovo.

