Con ghiaccio e alimenti scaduti, ecco quali attrezzi non usare per pulire il frigo ed evitare di rovinarlo

Abbiamo deciso che è arrivato il momento di pulire il frigorifero. Non solo fuoriescono cattivi odori, ma è sporco e ci sono alcune incrostazioni. Inoltre, anche il freezer è pieno di ghiaccio e non funziona perfettamente. Una pulizia profonda però richiede prodotti e strumenti giusti. Siamo sicuramente molto preparati sull’utilizzo di bicarbonato e aceto per le pulizie di casa, forse sprovvisti di conoscenze per avere con sé gli strumenti adatti alla pulizia del nostro elettrodomestico.

Bacinelle, spatola e set apposito

Innanzitutto, stacchiamo la spina del frigo e lasciamolo sbrinare. Poi prendiamo ciò che ci sarà necessario per la pulizia profonda dei cassetti e dei ripiani interni al frigo. Una bacinella e una spugna saranno fondamentali. I prodotti naturali o i più comuni detersivi andranno benissimo. Sarà necessario tenere a portata di mano anche degli strofinacci per far assorbire l’acqua durante lo sbrinamento.

È importante avere tutti gli strumenti giusti prima di avviare una pulizia profonda e dovremmo imparare a conoscere quali sono. Infatti, non possiamo commettere l’errore di usare quelli sbagliati che rovinerebbero le superfici.

Dunque, vediamo cosa non servirà. Una spatola in metallo ad esempio. Lasciamo questo strumento alle passioni fai da te. Il metallo potrebbe rovinare le superfici di plastica o di vetro anche se usiamo la spatola senza fare molta forza. Esiste in commercio una spatola di plastica per la pulizia del frigo, acquistiamo quella giusta.

Non usiamo le mani per rompere il ghiaccio interno del freezer. Anche se se ne è accumulato molto, sarebbe opportuno lasciar sbrinare il nostro elettrodomestico e poi raccogliere l’acqua dentro una bacinella. Per rimuovere i pezzi più grossi di ghiaccio, mettiamo dei guanti da cucina e una volta che si è ammorbidito potremmo prenderlo senza avere freddo.

Non usiamo il phon per i capelli per agevolare lo scongelamento. È davvero molto pericoloso.

Con ghiaccio e alimenti scaduti, ecco quali attrezzi non usare per pulire il frigo ed evitare di rovinarlo

Non usiamo martelli per rompere il ghiaccio del freezer. Con un colpo secco potremmo rompere la base del nostro elettrodomestico e rovinarlo per sempre.

Né tanto meno utilizzeremo coltelli per incidere il ghiaccio cercando di incidere i bordi laterali. E non utilizzeremo neanche la punta del coltello per eliminare qualche incrostazione dai ripiani interni. Estraiamoli delicatamente e mettiamoli sotto l’acqua corrente. Il sapone e la spugna faranno il resto.

Per rimuovere gli alimenti scaduti dentro scatole o contenitori di plastica e carta, che magari sono rimasti attaccati sul fondo, utilizziamo una spugna bagnata per sciogliere l’ultimo lembo di ghiaccio.

Infine, in commercio esiste un apposito set che potrebbe aiutarci a pulire la serpentina e per avviare il drenaggio dello scarico. Se reputiamo di non essere all’altezza, per eseguire questa operazione chiamiamo un esperto e il nostro frigo tornerà come nuovo anche nelle parti esterne.

Dunque, con ghiaccio e alimenti scaduti ecco quali dovrebbero essere gli strumenti da non utilizzare per salvaguardare il nostro frigorifero.