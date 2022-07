Sono sempre di più gli italiani che vanno in vacanza con il proprio cane. Gli hotel, gli alberghi e le spiagge si stanno attrezzando per accogliere anche gli amici a quattro zampe. Ma è sempre responsabilità dei padroni assicurarsi di avere a portata di mano tutto l’occorrente per rendere il soggiorno di Fido piacevole e privo di incidenti. Oltre alle sue crocchette preferite, ai giocattoli e ovviamente ai documenti del cane, che cosa mettere in valigia per il nostro amico peloso? Vediamo qualche suggerimento per avere una vacanza perfetta.

Il kit di primo soccorso e per la pulizia è indispensabile

Innanzitutto, dobbiamo mettere in valigia tutti i medicinali di cui il nostro cane potrebbe aver bisogno, in particolare gli antiparassitari. Punture di zanzare, vespe, api, o peggio ancora zecche, sono purtroppo molto comuni. Oltre ai medicinali, è indispensabile portare con noi tutto l’occorrente per una pulizia veloce del pelo del nostro amico. Magari si è infangato dopo una passeggiata in montagna o si è coperto di alghe, melma e sale al mare. Allora mettiamo in borsa delle salviettine apposite per cani (meglio se non profumate), spazzola, pettine e shampoo. Ricordiamoci che lo shampoo deve essere assolutamente per cani. Quello per umani non va bene, in quanto potrebbe essere ingerito quando il cane si lecca. Ma cos’altro mettere in valigia?

Con Fido in vacanza ecco cosa mettere in valigia per avere tutto l’occorrente canino con sé

Portiamo certamente i giocattoli preferiti di fido, come palline e ossi, che ci aiuteranno a mantenerlo calmo durante il giorno, in hotel o sulla spiaggia. Ma oltre ai giocattoli, ricordiamo di portare per lui anche dei masticativi, come ossa o oggetti appositi in plastica. Mettiamo in valigia anche giocattoli che lo possano intrattenere a lungo, come kong o puzzle per cani, in caso dovessimo lasciarlo solo per qualche ora.

Ciotola da viaggio, traversina e lunghina sono indispensabili

Con Fido in vacanza ricordiamoci di portare sempre con noi una ciotola da viaggio. Non sempre infatti è facile trovare una fontana di acqua fresca. Inoltre, in molti luoghi è vietato lasciare i cani liberi senza guinzaglio. Mettiamo senza indugio in valigia una lunghina, cioè un guinzaglio lungo almeno 4 o 5 metri, in modo che il cane possa sgambarsi senza problemi anche nei luoghi in cui le regole sono più stringenti. Inoltre, anche se il nostro cane è abituato a fare i bisogni rigorosamente fuori, portiamo una traversina in caso di emergenza, come per le lunghe permanenze in aeroporto o in stazione.

