Abbiamo voglia di qualcosa di sfizioso ma è già tardi per cucinare chissà che cosa? Siamo tornati dal lavoro e abbiamo una fame da lupi? Nessuna paura, la cena è salva con questa ricetta zero sbatti e con ingredienti che avremo sicuramente in casa.

Con farina e olio e senza lievito si prepara in un attimo questa schiacciata con ripieno filante da leccarsi i baffi.

La schiacciata, detta anche ciaccia o focaccia, è tipica della Toscana e si prepara solitamente molto bassa e croccante, cotta in forno e condita con olio e sale. La versione unta è quella in cui si aggiunge anche un calorico grasso da cucina: il lardo. Questo la rende particolarmente appetitosa.

Il ripieno possiamo deciderlo noi purché ci sia un formaggio che si sciolga in cottura e dia l’effetto filante

In ogni caso il piatto è molto povero e può essere un’alternativa sfiziosa al pane, che mangiamo magari quotidianamente. Quella che proponiamo è una schiacciata particolare dove il lievito non c’è, ma ci sono farina, olio e un altro ingrediente della tradizione contadina: le patate.

Sebbene si mangino solitamente come contorno, in questo caso faranno parte dell’impasto dandogli compattezza e solidità. Ma vediamo come si prepara. Ci serviranno:

300 gr di patate lesse;

1 uovo;

20 gr di parmigiano grattugiato;

150 gr di farina di grano saraceno (o integrale);

Sale q.b;

Olio evo.

Per il ripieno:

125 gr di scamorza affumicata;

60 gr di prosciutto cotto.

Prima di tutto sbucciamo e lessiamo le patate. Una volta pronte schiacciamole con lo schiacciapatate fino a creare una purea e poniamole in una ciotola. Uniamo alle patate il parmigiano, la farina di grano saraceno (o integrale, se invece abbiamo solo la 00 usiamo quella anche se la ricetta risulterà meno rustica), uovo intero, sale e olio. Impastiamo con le mani fino ad ottenere più o meno lo stesso composto degli gnocchi, morbido e ben amalgamato.

A questo punto stendiamo l’impasto con un mattarello fino a creare una grande circonferenza di fine spessore e dividiamolo a metà. La prima metà la adagiamo sulla base di una teglia di 20 cm di diametro ricoperta di carta da forno. L’altra metà ci servirà per ricoprire.

A questo punto sopra la base poniamo prosciutto cotto e scamorza tagliata a fette. L’interno può essere deciso anche al momento, a seconda di quello che abbiamo in frigo. Questa schiacciata può trasformarsi anche in una soluzione svuota frigo e possiamo quindi mettere come ripieno spinaci ed emmenthal, mozzarella e zucchine, prosciutto crudo e pecorino. L’importante è che ci sia sempre un formaggio che in cottura si vada a sciogliere e ci dia l’effetto filante tanto desiderato.

A questo punto ricopriamo con l’altra metà dell’impasto facendo aderire bene i bordi, e mettiamo in forno a 180° per 30 minuti. Cuociamo fino a doratura e serviamola croccante fuori e con un cuore morbido e filante dentro.