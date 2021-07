Ci siamo mai chiesti come facevano le nostre nonne e più in generale le generazioni passate a fare a meno di centri estetici, estetisti, parrucchieri specializzati e all’ultima moda? Perché in pochi potevano permettersi il lusso di pagare per questi servizi.

Le nostre nonne conoscevano mille astuzie e strategie per essere comunque sempre in ordine, bellissime e in salute con rimedi casalinghi semplici ed economici. Ne abbiamo perso la memoria ma ogni tanto ritorna in auge qualche buon consiglio che ci incuriosisce e che vogliamo provare.

Tali rimedi non hanno la pretesa di essere un sostituto medico o avere la stessa efficacia e durata dei prodotti specifici. Ma se non abbiamo allergie e intolleranze a tali alimenti e siamo curiosi di sperimentare, possiamo cimentarci in questa tintura fai da te.

È il caso di scoprire come utilizzare due buonissimi alimenti per tingere i capelli in casa in modo semplice e veloce.

Con due deliziosi ingredienti naturali possiamo tingere i capelli e rafforzarli dopo i 50

Alle mille proprietà benefiche di questi due preziosi alleati in cucina, aggiungiamo anche la capacità di scurire i capelli bianchi.

Il capello diventa bianco a causa della diminuzione della melatonina. Questa è prodotta nei bulbi capillari e con l’età diminuisce. Meno melatonina più capelli bianchi.

Se vogliamo evitare per qualche tempo lunghe ed estenuanti sedute dal parrucchiere per coprire la ricrescita bianca, possiamo provare il rimedio casalingo usato dalle nostre nonne.

Coprire i capelli bianchi col caffè

È in assoluto il metodo più semplice e veloce. Basta preparare una grande moka di caffè, aspettare che si freddi e versarlo su tutta la cute massaggiando i capelli per 5 minuti. Oltre a colorare il capello bianco, pare secondo alcuni studi da confermare ulteriormente che contribuisca efficacemente a contrastare la caduta e a favorire anche la ricrescita.

Con il cioccolato

In questo caso cacao amaro in polvere e miele nelle stesse quantità, vanno mescolati insieme fino a formare una crema densa. Questa va poi spalmata sui capelli asciutti e lasciata a riposo per un’ora circa. Il profumo che lasceranno in testa è delizioso.

Con due deliziosi ingredienti naturali possiamo tingere i capelli e rafforzarli dopo i 50. In effetti pochi sanno che caffè e cioccolato coprono la carenza di melatonina dopo i 50 e che hanno addirittura effetti benefici sui nostri capelli.

Approfondimento

Con questa ricetta facilissima possiamo preparare una deliziosa maschera al cioccolato non da mangiare ma per nutrire e idratare la pelle del nostro viso