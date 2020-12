Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi ama variare in cucina è possibile preparare e portare in tavola primi piatti gustosi con pochi ingredienti. Per esempio, con curcuma e zenzero ecco l’alternativa sfiziosa agli spaghetti aglio, olio e peperoncino. E questo perché la curcuma e lo zenzero sono due spezie versatili da sfruttare, in particolare, per questa ricetta, utilizzando gli spaghetti integrali.

Supponendo di preparare per quattro persone, occorrono 400 grammi di spaghetti integrali, due spicchi d’aglio, un cucchiaio di zenzero in polvere e un cucchiaio di curcuma pure in polvere. Nonché olio extravergine di oliva, peperoncino rosso secco e sale e pepe giusto in quantità strettamente necessaria.

Con curcuma e zenzero ecco l’alternativa sfiziosa agli spaghetti aglio, olio e peperoncino

Passando alla preparazione, senza nulla togliere agli spaghetti con aglio, olio e peperoncino, che sono buonissimi, in una padella capiente bisogna fare rosolare i due spicchi d’aglio schiacciato in olio extravergine di oliva. Insieme al peperoncino rosso secco. E il tutto mentre in una pentola è stata prima mandata l’acqua in ebollizione. E poi è stato, dapprima, aggiunto un pizzico di sale e, successivamente, è stata buttata la pasta integrale.

Nella padella l’aglio, raggiunta la doratura, si può anche togliere al fine di mettere a tostare lo zenzero e la curcuma. Per poi riporre in padella pure la pasta cotta al dente e amalgamare. Aggiungere un mestolo di acqua di cottura, e continuare a girare per far assorbire. E poi servire subito a tavola la pasta calda.

Rispetto a quelli aglio, olio e peperoncino, gli spaghetti con la curcuma e lo zenzero sono un primo piatto decisamente più esotico. Ma non meno gustoso e originale, in quanto a tavola gli spaghetti avranno un colore giallo brillante.

Per rendere la pasta ancora più cremosa, inoltre, agli spaghetti integrali saltati in padella con zenzero e curcuma si possono aggiungere pure 100 grammi di formaggio spalmabile. E in questo caso, oltre agli spaghetti, pure le penne integrali con curcuma e zenzero saranno altrettanto cremose e gustose da leccarsi i baffi.