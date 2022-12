Con che cosa brindare al nuovo anno per evitare acidità di stomaco, bruciore e aumento di peso

La notte di Capodanno, si sa, i brindisi sono d’obbligo. Esistono alcolici che non fanno male allo stomaco e alcolici che si possono bere senza troppi sensi di colpa.

Oltre agli eccessi alimentari, durante le feste siamo soggetti anche a qualche bicchiere di troppo. Solitamente sono la nostra dieta ed il nostro stomaco a pagarne le conseguenze. Vediamo insieme come comportarci per non rinunciare a bere qualcosa di buono in compagnia ma facendo attenzione alla nostra salute ed alla linea.

Con che cosa brindare al veglione di Capodanno senza intaccare salute e dieta

Ci sono molti studi scientifici dedicati ai danni che gli alcolici possono fare allo stomaco. Il nostro corpo produce gastrina, un ormone secreto dalla mucosa che serve a regolare la secrezione gastrica. Un eccesso di produzione della gastrina stimola la produzione di insulina e aumenta il riempimento della cistifellea. Inoltre la maggior produzione di secrezione provoca l’acidità ed il bruciore e riduce la gastrina con la sua funzione di regolazione. Per evitare questo processo dannoso per la nostra salute, dovremo orientarci su bevande alcoliche meno aggressive come ad esempio il vino rosso. Il vino bianco ed il prosecco sono prodotti alcolici che aumentano l’acido cloridrico nello stomaco con conseguenze nefaste. Le cellule della mucosa gastrica ed il fegato possono venire danneggiati anche dalla quantità di alcol ingerita.

Quanto alcol si può bere senza danneggiare lo stomaco

Con che cosa brindare al nuovo anno senza incorrere in bruciori? Se la mucosa dello stomaco è infiammata produce meno sostanze protettive e così intervengono difficoltà digestive.

Le quantità consigliate sarebbero attorno alle 2 o 3 unità al giorno. Ogni unità corrisponderebbe ad una birra da 33 millilitri, a 125 millilitri di vino o a 40 millilitri di superalcolico.

Questa è una regola generale che vale in qualunque periodo dell’anno. Naturalmente può capitare qualche eccesso durante le feste. Per far passare il bruciore e gli altri eventuali sintomi è possibile assumere alginati e prodotti anti reflusso, come ad esempio Gaviscon o Maalox. Si possono anche adottare i rimedi della nonna, facendo attenzione a non alterare troppo il PH gastrico.

Attenzione alla linea quando scegliamo tra vino e superalcolici

Ma con che cosa brindare al veglione di Capodanno? L’offerta potrebbe essere vasta ed invitante. Ci si potrebbe far tentare dallo champagne o dal vino, dal liquore o dal passito, dal prosecco o dallo spumante. Non dimentichiamo però che il giorno successivo dovremo fare i conti con la bilancia.

Tra le bevande alcoliche meno caloriche troviamo lo Spritz ed il Gin Tonic, entrambi tra le 80 e 90 calorie. Negroni e Martini hanno circa 100 calorie. Il vino, che sarebbe consigliabile per lo stomaco, ne apporta circa 120.

Per tamponare gli effetti di queste calorie in più, possiamo scegliere il cibo nel modo giusto. Gli alcolici devono essere accompagnati da qualcosa da mangiare, anche per attenuarne gli effetti negativi. Basta optare per alimenti non speziati e non eccessivamente grassi. Calibrando le quantità e la qualità di ciò che mangiamo durante l’intera giornata di festa, potremo compensare qualche eccesso e concederci qualche sgarro.