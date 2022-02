Con carne, pesce o verdure, ecco come produrre in casa le crocchette per i cani e risparmiare soldi a fine mese

Quando acquistiamo i croccantini per i nostri cani, spesso facciamo snervanti file al supermercato o percorriamo lunghe tratte in auto recandoci al negozio d’animali di fiducia. Nella maggior parte dei casi, acquistiamo il meglio che il mercato offre per assicurare loro pasti completi e nutrienti. Tuttavia, alle volte, maggiore qualità si traduce in una grossa spesa che si aggiunge al nostro bilancio familiare. Acquistando i croccantini migliori, rischiamo che questi diventino un vero e proprio salasso. Senza rinunciare alla qualità e per assicurare al nostro cane una dieta equilibrata, potremmo provare a produrre i croccantini in casa. La produzione casalinga ci consente di conoscere e scegliere gli ingredienti con cui prepararli. Pertanto, andiamo a vedere 2 facili ricette con carne, pesce o verdure per regalare un goloso pasto al nostro cane.

Crocchette con carne e verdure

Per preparare queste crocchette useremo verdure, riso e carne macinata. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione delle crocchette:

250 g di macinato di manzo;

300 g di carote;

100 g di zucchine;

1 uovo;

60 g di farina integrale;

60 g di farina di riso;

250 g di riso già cotto.

Puliamo, sminuzziamo le verdure e lasciamole bollire per circa 40 minuti in una pentola capiente. Nel frattempo, cuociamo il macinato in padella con un filo d’acqua. Quando saranno pronte le verdure, le uniamo al macinato e frulliamo gli ingredienti fino ad ottenere una purea. Mescoliamo e aggiungiamo alla purea l’uovo, le farine e il riso. Amalgamiamo gli ingredienti rendendo denso l’impasto. Realizziamo un composto uniforme e accendiamo il forno a 200°C. Sistemiamo l’impasto su una teglia e cuociamolo per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, tagliamo l’impasto, realizzando dei piccoli dadini e proseguiamo la cottura per altri 30 minuti. Quando le crocchette saranno pronte, lasciamo che si raffreddino e si asciughino.

Con carne, pesce o verdure, ecco come produrre in casa le crocchette per i cani e risparmiare soldi a fine mese

Per la seconda ricetta, useremo un pesce ricco di omega 3, di cui i cani solitamente vanno ghiotti: il salmone. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione:

500 g di salmone, già pulito e cotto;

150 g di carote;

150 g di zucchine;

1 tazzina di olio di semi di girasole;

2 uova;

400 g di farina di riso.

Bolliamo e frulliamo le verdure con il salmone cotto. Aggiungiamo alla purea le uova, la farina, l’olio e amalgamiamo gli ingredienti. Stendiamo l’impasto su una teglia e cuociamolo in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. Trascorso il tempo, tagliamo a dadini l’impasto e ultimiamo la cottura per altri 30 minuti. Lasciamo raffreddare e asciugare le crocchette prima di farle assaggiare al nostro amico cane.

Conservazione

Se decidiamo di preparare i croccantini in casa, dovremo far attenzione alla corretta conservazione di questi alimenti. Infatti, essendo privi di conservanti e sostanze chimiche, potrebbero deteriorarsi con maggiore facilità nel tempo. Pertanto, sarebbe consigliabile conservarli al massimo per una settimana in un recipiente di latta a chiusura ermetica.

