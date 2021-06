Le temperature roventi e l’esposizione solare mettono a dura prova tutte le pelli. In questo periodo dell’anno è ancor più importante nutrire e curare il corpo. Corrono in soccorso, a tal proposito, trattamenti idratanti e piccole coccole di bellezza, come massaggi per il viso o espressioni facciali da evitare.

Con caldo e abbronzatura evitare queste abitudini per non invecchiare la pelle giovane è davvero fondamentale. Le esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono fornire una mini-guida di bellezza utile in questo senso.

I migliori trattamenti di bellezza per rigenerare la pelle

Innanzitutto, suggeriamo d’intensificare l’applicazione di maschere per il viso e scrub per il corpo durante questo periodo. Esistono davvero molti ingredienti naturali che leniscono, ravvivano e nutrono viso e corpo.

Un esempio è questa maschera ravvivante alla frutta perfetta per ogni tipo di pelle e semplicissima da preparare. Basterà mescolare 4 fragole e una metà di banana e aggiungere un solo cucchiaino di amido di riso e uno di olio di mandorle. Applicarla per 10 minuti e poi risciacquare e ripetere il trattamento una o due volte a settimana.

Una maschera astringente e una lenitiva

Le maschere astringenti sono invece perfette per pelli miste o grasse e per compattare e minimizzare i pori dilatati della pelle. Il nostro suggerimento è di mescolare la polpa di una pera frullata con un cucchiaino di miele e uno di succo di limone. La funzione astringente della pera farà apparire la pelle compatta dopo un’applicazione di soli 10 minuti e un risciacquo con acqua.

Invece, per lenire la pelle ed eliminare i rossori tipici da esposizione solare o couperose, il rimedio è il basilico. Frullare circa 15 foglie di basilico con un cucchiaino di olio di jojoba e uno di oliva. Anche qui il tempo di posa è di 10 minuti, ma la combinazione di questi ingredienti naturali ha forti proprietà lenitive e decongestionanti.

Con caldo e abbronzatura evitare queste abitudini per non invecchiare la pelle giovane è importante

In abbinamento a questi trattamenti di bellezza ci sono alcune abitudini che aiutano la pelle a restare giovane e in salute fra cui: