Alle volte bastano pochi semplici ingredienti, presenti nelle nostre cucine, per realizzare piatti decisamente al top. Magari decidiamo di fare un mix, sperimentando nuove ricette con quello che abbiamo in dispensa o in frigorifero. E magari, per caso, riusciamo a realizzare condimenti per i nostri primi piatti degni dei migliori chef. Ovviamente, tra i fornelli, giocando con colori e sfumature, abbiamo la possibilità di creare condimenti per la pasta veloci, squisiti e innovativi. La frutta, la verdura, ci permettono di realizzare con un po’ di fantasia ricette nuove e gustose. Pertanto, basta davvero poco per sorprendere i nostri amici e gli ospiti.

Mix tra i fornelli

Dunque, alle volte è il mix di ingredienti a fare la differenza tra i fornelli. In questa ricetta andremo a preparare un primo piatto da cucina stellata, mixando gli agrumi, la frutta secca e le erbette che la natura ci offre. Andiamo a vedere gli ingredienti per preparare degli spaghettoni al pesto di agrumi e frutta secca per 4 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

360 gr. di spaghettoni;

30 gr. di gherigli di noce tritati;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di origano secco;

60 gr. di pistacchi sgusciati;

1 cedro;

1 cucchiaio di capperi sotto sale;

un’arancia non trattata;

1 limone non trattato;

1 rametto di rosmarino;

basilico, olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Con arancia, limone e pistacchio possiamo servire in tavola un primo piatto da cucina stellata cremoso, delicato e gustoso

Iniziamo la preparazione lavando e asciugando il basilico. Dissaliamo, poi, i capperi sotto il getto d’acqua corrente e asciughiamoli con della carta da cucina.

Portiamo un pentolino sul fuoco e quando l’acqua sarà abbastanza calda, immergiamo per 2 minuti 30 gr. di pistacchi. Scoliamo i pistacchi e liberiamoli della pellicina.

Nel frattempo, portiamo una pentola colma d’acqua sul fuoco e quando arriva a bollore caliamo gli spaghettoni.

Laviamo e asciughiamo gli agrumi e grattugiamo la scorza di mezza arancia, del cedro e del limone. Tagliamo a listarelle la scorza d’arancia rimanente. Spremiamo l’arancia aiutandoci con un coltello. Posizioniamo, dunque, in un mixer il basilico, il rosmarino, le noci e i pistacchi. Aggiungiamo le scorze degli agrumi, il succo dell’arancia, l’origano, l’aglio, un pizzico di sale e del pepe. Azioniamo il mixer unendo a filo un goccio d’olio fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa.

Concludiamo il piatto

Trasferiamo il nostro pesto in una grossa ciotola e uniamo ad esso un cucchiaio di acqua di cottura degli spaghettoni e i capperi. Scoliamo gli spaghettoni al dente e condiamoli con il pesto.

Prima di servire il piatto in tavola, possiamo spolverarlo con una manciata di pistacchi tritati rimasti e della scorza d’arancia precedentemente tagliata a listarelle.

Dunque, con arancia, limone e pistacchio possiamo servire in tavola un primo piatto da cucina stellata cremoso, delicato e gustoso.

Approfondimento

Soffice come una nuvola questa torta all’arancia che si prepara con pochi ingredienti e che sta spopolando