Chi possiede un animale sa per certo quanto questo sia importante nella vita familiare. Un cane, come un gatto, un criceto o un coniglio hanno bisogno di molte attenzioni. Chi pensa di trattare l’animale come un peluche è davvero fuori strada. Talvolta, gli animali danno più da fare dei figli. Molto spesso, però, ripagano a modo loro, con grandissimo affetto, tutte queste attenzioni. Ci sono persone che venerano il proprio animale. Lo curano a tal punto da viziarlo molto. Un po’ come capita per i bambini.

Di conseguenza ogni momento è buono per far loro un regalo. Magari un nuovo cappottino per l’inverno, qualche gioco oppure un nuovo collare. Oggi andremo a vedere come le esperte di ago e file potranno preparare questo oggetto da donare al proprio cane. Un qualcosa di distintivo che lo renda ancora più bello, a maggior ragione se ideato e costruito con le proprie mani. Il collare che andremo a suggerire potrà essere fatto da tutte coloro che hanno un minimo di dimestichezza con ago e filo. Non bisognerà essere delle sarte, ma avere almeno dei rudimenti dell’arte del cucito.

Per produrre il collare ci serviranno, prima di tutto, ago e forbici. Poi del nastro di gros grain del colore che preferiamo, dei bottoncini automatici e degli scampoli di tessuto di raso o di organza. Oltre a questi, una candela, delle perline e del filo da cucire. Ora vediamo come produrre un collare carino per il nostro cane.

Con ago, filo, forbici, pazienza e fantasia, ecco come fare un regalo per il nostro cane per farlo diventare la star di casa

Per prima cosa dobbiamo misurare il collo del nostro cucciolo. Successivamente tagliamo il gros grain abbondando di qualche centimetro. Applichiamo il bottone automatico, cucendo le rispettive parti a qualche centimetro dalle due estremità. In questo modo, il tessuto in eccesso darà l’effetto che il collarino sia allacciato.

Passiamo quindi ai fiori. Ritagliamo dai pezzi di tessuto in raso tanti dischi di grandezze differenti. Teniamo presente che forme irregolari daranno vita a corolle molto più carine e originali. Dopo aver ricavato tutti i pezzi di stoffa necessari per il nostro fiore, avviciniamo i dischi alla fiamma della candela, in modo che i bordi si arriccino un po’, creando un bel movimento nel fiore.

Quindi andiamo ad assemblare la corolla, sovrapponendo i ritagli di stoffa dal più grande al più piccolo. Poi fissiamoli cucendo una perlina al centro. Creiamo, con lo stesso procedimento, altri due o tre fiori di modelli e colorazioni differenti. Quindi cuciamoli lungo il nastrino. Con ago, filo, forbici, pazienza e fantasia, possiamo creare in pochi minuti un piacevole oggetto per il nostro cucciolo a quattro zampe. Possiamo produrne di diversi, a seconda delle occasioni in cui vorremmo che lo indossasse. Ci possiamo sbizzarrire con le colorazioni e i fiori, per far sì che il nostro cane sia davvero la star di casa.