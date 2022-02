Con 6 prodotti che abbiamo in casa possiamo risparmiare un sacco di soldi sui detersivi per le pulizie giornaliere

Se decidessimo di calcolare alla fine dell’anno quanto realmente spendiamo in detersivi per la casa, il risultato potrebbe sbalordirci. Per igienizzare quotidianamente la casa, infatti, tra detersivi per pavimenti, lavatrice, superfici, bagno e altro, acquistiamo mese dopo mese una grossa quantità di prodotti. Potrebbero essere 10 o 15 i prodotti totali acquistati al mese, dipende comunque dalla frequenza con cui facciamo le pulizie, che può variare da casa a casa. E ovviamente, questi prodotti potrebbero avere costi medi differenti in base alla qualità, l’efficienza o la marca.

Infatti, potremmo acquistare prodotti il cui costo medio potrebbe variare da 1,50 euro dell’anticalcare ai 4,00 euro del prodotto per sturare il WC intasato. Ne consegue che se facessimo dei calcoli sulla spesa media di una famiglia di 4 componenti, potrebbero venirci fuori numeri decisamente importanti. Non ci pensiamo ma con 6 prodotti che abbiamo in casa e che utilizziamo abitualmente, possiamo tagliare le spese superflue senza rinunciare alla qualità.

Rimedi della nonna

Molti potrebbero non farci caso, ma con prodotti che solitamente usiamo insieme ai normali detersivi chimici, potremmo davvero pulirci tutta la casa. Esempi importanti sono il bicarbonato, il limone e l’aceto. Classici rimedi della nonna che utilizziamo spesso per risolvere piccole noie quotidiane, in casi in cui il normale detersivo alza bandiera bianca. Dalla pulizia completa del WC alla pulizia della cucina, dal rimuovere le macchie dai nostri vestiti al profumare casa. Ecco che i tradizionali prodotti della nonna, che ognuno di noi può avere nelle dispense di casa, potrebbero aiutarci.

Con un’ottica orientata al risparmio e uno sguardo all’ecologia, potremmo pensare di eliminare totalmente i detersivi per usare in casa questi 6 rimedi della nonna. Infatti, un errore che spesso facciamo è quello di credere che solo i prodotti chimici -come ammoniaca e candeggina- igienizzino realmente i nostri spazi. Ovviamente, ciò è un falso mito, poiché nei momenti di difficoltà spesso ricorriamo ai rimedi tradizionali.

Con 6 prodotti che abbiamo in casa possiamo risparmiare un sacco di soldi sui detersivi per le pulizie giornaliere

Pertanto, potremmo pensare di sostituire o ridurre la mole di prodotti acquistati mese dopo mese con altri prodotti, che comunque compriamo normalmente.

Il primo è il percarbonato di sodio. Diluito in acqua calda ci aiuta a igienizzare sanitari e stoviglie, sbiancare il bucato, pulire il pavimento piastrellato e combattere le macchie ostinate.

Con l’acido citrico potremmo preparare un ottimo anticalcare, un brillantante, un ammorbidente per lavatrice, un prodotto per la pulizia dei vetri e per il WC.

Decisamente efficace la coppia aceto-bicarbonato, ideali per sgrassare le stoviglie e le superfici della cucina, ma anche per liberare i lavandini intasati.

Il sapone di Marsiglia è ottimo per il bucato, per pulire e smacchiare le superfici, ma anche per eliminare i cattivi odori in casa. Infine, ci servirà dell’acqua demineralizzata per diluire al meglio tutti i prodotti, evitando possibili residui di calcare presente nella normale acqua di rubinetto.

