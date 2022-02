Con 4 semplici ingredienti prepariamo una colazione golosa, salutare e senza farine alleata della dieta e della linea

La colazione è il pasto più importante, in quanto ci dà la carica per affrontare la giornata che abbiamo davanti.

Ognuno di noi ha le proprie preferenze ma, nelle famiglie italiane, il primo pasto della giornata è quasi sempre dolce.

Una colazione salata è la scelta più popolare nei Paesi del nord Europa e nei Paesi anglosassoni.

Noi però proprio non possiamo rinunciare a cereali, cornetti e biscotti.

Oltre 5 milioni di Italiani, tutti i giorni, si appoggiano ai bar delle nostre città per far partire al meglio la loro giornata.

Non sanno che con quattro semplici ingredienti prepariamo una colazione golosa, davvero facile e salutare.

Gli ingredienti a cui non abbiamo mai pensato

I pancakes sono dei tipici dolci americani utilizzati per fare colazione, che siano essi in versione dolce o salata.

Siamo tutti abituati a farli ormai ed in tante famiglie sono diventati quasi una routine del weekend.

Ma come possiamo fare per avere dei pancake che mantengano la golosità, senza però appesantirci troppo?

Possiamo utilizzare al posto delle classiche farine di cereali due farine alternative, dolci e reperibili in tutti i supermercati.

Sono la farina di cocco e la farina di zucca.

La loro naturale dolcezza ci permetterà di evitare completamente di aggiungere zucchero all’impasto mentre l’utilizzo dell’olio di cocco regala un’aromatica e salutare sofficità. Infine, con una piccola spolverata di cannella a gradimento, il gusto è assicurato.

Vediamo quindi gli ingredienti di cui abbiamo bisogno e come procedere per avere dei golosissimi pancakes di cocco e zucca.

Avremo bisogno di:

20 grammi di cocco (non cocco rapé)

20 grammi di farina di zucca

120 grammi di albume

Acqua, latte vaccino o vegetale q.b per avere una consistenza cremosa

Un cucchiaino di olio di cocco

Un pizzico di sale

Una punta di cucchiaino di bicarbonato

Qualche goccia di limone

Cannella q.b.

Per procedere

Mescoliamo insieme la farina di cocco, la farina di zucca, la cannella ed il pizzico di sale. Aggiungiamo gli albumi e l’olio di cocco. Mescoliamo cercando di non formare grumi e aggiungiamo acqua, latte vaccino o vegetale quanto basta per avere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Aggiungiamo quindi il bicarbonato e spremiamo qualche goccia di limone per creare la reazione di lievitazione. Cuociamo in una padella unta con olio di cocco, più o meno 2 minuti per lato.

Una volta cotti, trasferiamo i nostri pancakes in un piatto e guarniamo come più ci piace.

Un paio di cucchiai di yogurt greco, frutta fresca, un filo di miele o di sciroppo d’acero e la nostra colazione è pronta per essere gustata.