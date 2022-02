Diciamoci pure la verità: abbiamo veramente scoperto per caso questo titolo, scorrendo nella sezione “calcio” di Prime Video. La pellicola che andiamo a suggerire oggi, assolutamente veritiera, è a disposizione degli abbonati della piattaforma streaming di Amazon senza ulteriori costi di noleggio. Un film teoricamente vietato ai minori di 18 anni, che farà discutere sicuramente, e potrebbe piacere in modo particolare ai papà. Rappresenta infatti un Mondo variegato e complesso, di cui hanno fatto parte da giovani molti degli attuali papà. Il calcio inteso come sport passa in secondo piano, rispetto a un fenomeno sociale che ha caratterizzato la storia europea per più di vent’anni. Tuffiamoci in questa analisi e nel suggerimento di un film davvero particolare. Con 2 divi attuali di Hollywood allora giovanissimi scopriamo un film semplicemente intramontabile.

Il pubblico lo ha premiato e continua a farlo

I pollici alti della critica popolare continuano a premiare “Hooligans”, film inglese, uscito nel lontano 2006, ma sempre estremamente attuale. Con una regia femminile precisa e curata, quella della tedesca Lexi Alexander, Hooligans è più di un film. In certi tratti sembra quasi un documentario, o, come lo chiamerebbero oggi un “docufilm”. Diciamo subito che è piaciuto al pubblico, che lo premia costantemente, nonostante le scene crude e dai contenuti forti. D’altronde la storia è chiara: le risse e i continui regolamenti di conti tra le tifoserie inglesi. Dai pub alle strade, fino agli stadi, 2 ore di pestaggi e botte, sangue e violenza. Ma il film non è pura macelleria. È la denuncia di una “middleclass” inglese che ha segnato la storia sportiva dell’Europa intera.

Con 2 divi attuali di Hollywood allora giovanissimi ecco un film crudo e reale da non perdere e piaciuto al 94% degli spettatori

Elijah Wood, alias Frodo della fortunata saga de Il Signore degli anelli e Charlie Hunnam di King Arthur e The Gentleman sono i protagonisti della pellicola. Uno studente di Harvard che vuole fare il giornalista e un prof di Storia e Ginnastica che fanno a botte tutti i giorni. 2 ragazzi delle borghesie americana e britannica che si comportano da delinquenti comuni. Entrambi supporters di una delle tifoserie più violente dell’Inghilterra: il West Ham. Un problema vero, che è stato lungamente discusso e analizzato in tutte le sue sfaccettature. Sullo sfondo di una Londra in cui ogni derby calcistico non è una festa, ma l’occasione di prendersi a sprangate. Dove le pinte di birra scaldano gli animi, ma oscurano le menti. Con 2 grandi divi e una bravissima regista, il film ci incolla sul divano fino al suo tragico epilogo.

Approfondimento

