Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha reso noto come comunicare la cessione del credito d’imposta per le locazioni. I modelli e le istruzioni fanno bella mostra sul portale online dell’amministrazione finanziaria. I cittadini potranno dal 13 luglio procedere alla cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi, per canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda. I soggetti cedenti una volta maturato il credito devono utilizzare l’area riservata del sito web di Agenzia delle entrate. Non ci sono altre strade. Il contribuente ha solo questa possibilità altrimenti il credito ceduto non ha efficacia. La comunicazione va fatta entro il 31 dicembre 2021.

La novità successiva

Gli intermediari abilitati Entranel non hanno la possibilità di curare la pratica. L’Agenzia delle Entrate promette in un secondo momento di dare il benestare per la trasmissione a questa categoria di professionisti.

Cosa c’è da sapere

Come comunicare la cessione del credito d’imposta per le locazioni? L’Agenzia delle Entrate ha studiato un modello molto semplice e snello con informazioni ridotte all’osso proprio per non far perdere tempo nella compilazione. Il contribuente deve inserire riferimenti anagrafici di cedente e cessionario, dati attinenti alla tipologia e importo del credito, sia l’ammontare del credito spettante sia l’importo ceduto. Molti si chiedono se fosse possibile cedere solo una parte del credito di imposta. La risposta è si. E’ ammessa la cessione parziale e a più soggetti contemporaneamente, sempre nel rispetto del totale spettante. In questo caso cosa avviene: il cedente utilizza il credito non ceduto mediante mentre il cessionario opererà la compensazione per la sola parte ricevuta e comunicata con modello. Entrambi i soggetti hanno l’obbligo di compilare i modelli F24 e inserire le quote spettanti.

Nella domanda inoltre c’è una sezione per gli estremi del contratto di locazione, di affitto (anche d’azienda) che dà diritto all’agevolazione. L’utilizzo del credito ceduto in capo al cessionario avviene con le medesime regole valevoli per il cedente.

Quale codice inserire

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora ufficializzato il codice tributo da inserire nel modello per effettuare la compensazione a seguito della cessione del credito d’imposta per le locazioni.