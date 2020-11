Quando è ora di rinnovare le proprie attrezzature informatiche molti si ritrovano pieni di dubbi. Che marca scegliere? Che dimensioni? E soprattutto, che tipo di dispositivo? La grande domanda, infatti, è: è meglio comprare il computer o il tablet?

Ormai i computer portatili vengono sempre più spesso soppiantati dai tablet. Molti, quindi, non sanno se è meglio restare fedeli ai pc oppure optare per i moderni tablet. Ognuno di questi risponde, però, a esigenze ben precise e diverse.

Computer vs tablet, molti si chiedono qual è meglio comprare: ecco la risposta.

Quando è meglio prendere un tablet

A questa domanda non esiste una risposta univoca. Tutto dipende dai nostri bisogni e dell’uso che facciamo del dispositivo. Il tablet, ad esempio, è l’ideale per chi è sempre in movimento. Può essere piccolo quanto un libro, e anche i dispositivi più grandi sono comunque molto leggeri. Un buon tablet può sostituire quasi del tutto un computer in funzionalità e accessibilità.

Il tablet, inoltre, è un ottimo sostituto della carta. È perfetto, quindi, per studenti e artisti. Questi possono così avere in un colpo solo le funzionalità di un computer e la possibilità di prendere appunti e disegnare.

Chi si chiede se è meglio comprare un computer o un tablet può scegliere il secondo se ama la lettura. Il tablet permette, infatti, anche di sostituirsi a e-book reader oltre che ai libri cartacei.

Il tablet sembra il dispositivo del futuro. Quando, però, è meglio scegliere un pc? Il buon vecchio computer è l’ideale per chi usa il dispositivo per lavoro, e per lunghe ore, in maniera più stabile. La tastiera integrata permette, infatti, di scrivere con agilità e comodità. E non dimentichiamo il mouse, quasi sempre assente nei tablet.

Il pc portatile, inoltre, ha solitamente più memoria di un tablet. Ma non solo. Permette anche con più facilità di interagire, tramite aggancio USB, con memorie esterne, chiavette e altri dispositivi. Il computer, oggi, quindi, è perfetto per i professionisti che lo usano per lavoro e che hanno bisogno di maggiori funzionalità.