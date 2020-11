Comprare vino a Piazza Affari fa bene agli investimenti, visto che le azioni Italian Wine Brand (IWB) sono tra le più interessanti del listino milanese.

Gli analisti raccomandano l’acquisto immediato di IWB con il giudizio Buy e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45,5%. Un analogo livello di sottovalutazione si raggiunge andando a confrontare il suo fair value (calcolato con in metodo del discounted cash flow) con le attuali quotazioni. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è di circa il 35%.

Altri punti di forza di IWB sono

il titolo, che attualmente vale a 0,76 volte il suo fatturato nel 2020, è chiaramente sottovalutato rispetto alle aziende concorrenti;

gli interessanti multipli di rendimento dell’azienda sono messi in luce da un rapporto P/E di 11,64 per l’anno in corso;

negli ultimi 4 mesi gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime di vendita dell’azienda;

nell’ultimo anno gli analisti hanno rivisto regolarmente al rialzo le previsioni di vendita dell’azienda e le loro stime di EPS.

Nonostante le ottime credenziale, il titolo è un po’ in sofferenza e nel breve periodo potrebbe soffrire.

Comprare vino a Piazza Affari fa bene agli investimenti: le indicazioni dell’analisi grafica

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 10 novembre in ribasso del 4,23% rispetto alla seduta precedente a quota 18,10€.

Time frame giornaliero

Questa chiusura potrebbe avere conseguenze abbastanza negative sul titolo. Per l’ennesima volta, infatti, è stato rotto al ribasso il supporto in area 18,55 euro. Qualora non dovessimo assistere a un immediato recupero e alla rottura di area 17,9 euro in chiusura di seduta, dovremmo andare a considerare una proiezione ribassista.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Già da qualche settimana, dopo la rottura del supporto in area 19,25 euro (I obiettivo di prezzo), le quotazioni stanno soffrendo e si stanno appoggiando al supporto in area 17,19 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In caso contrario le quotazioni, dopo la rottura di area 19,25 euro in chiusura di settimana, si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile le quotazioni stanno vivendo un momento di stanca che dovrebbe rimanere tale fino a quando il supporto in area 15,44 euro resisterà alle pressioni ribassiste. La sua rottura in chiusura mensile, infatti, farebbe invertire al ribasso anche la tendenza di lungo. In caso contrario, invece, si proseguirà al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

