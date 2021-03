Chi lo ha detto che vestire griffato e sempre al passo con la moda del momento, costi un occhio della testa? Panta rei, come a dire: il mercato non dorme mai, incluso quello dell’abbigliamento.

Restando in tema fashion vediamo quindi come e perché comprare vestiti e abiti alla moda non è mai stato più semplice di così.

La rateizzazione del pagamento

In verità questo mercato non ha escogitato nulla di nuovo rispetto a quanto non si sapesse già. Ha semplicemente plasmato e ritagliato su misura (appunto, è il caso di dire!) la formula del pagamento rateizzato. Ha importato da altri settori dell’economia quella che è una formula di pagamento già largamente conosciuta.

Fino a ieri, la formula degli acquisti a rate era riservata ad auto, elettrodomestici, ai beni tecnologici e quelli costosi in generale. Il negoziante, in sostanza, per incentivare e facilitare una vendita accetta il pagamento dilazionato nel tempo. Ma intanto fa rotare la merce in magazzino e fa fatturato.

Mini rate per vestiti e abiti alla moda

Anzitutto è necessario che il negozio dal quale ci serviamo (anche online) preveda l’acquisto a rate tra le sue forme di pagamento alla clientela. A monte, ossia dietro le quinte, c’è di fondo un rapporto di partnership tra il singolo punto vendita (o la casa madre) e le aziende del settore acquisti e pagamenti.

Per chi acquista nel settore moda, invece, il discorso è molto più “semplice”. Scelta la merce e giunti al checkout, non si esibiscono banconote o altri mezzi di pagamento. Occorre invece rilasciare alcuni dati personali e gli estremi di una carta di debito o credito, a seconda di cosa chieda l’operatore dei pagamenti.

Concluse queste operazioni, si ottiene la merce, mentre il suo pagamento viene spalmato nel tempo. Vista in questi termini, comprare vestiti e abiti alla moda non è mai stato più semplice di così.

Ma come funzionano nel concreto queste forme di pagamento?

Vediamo adesso come agiscono nel concreto questi operatori delle vendite a rate.

Le società fintech che si occupano di acquisti e pagamenti online operano a grandi linee in queste forme. Il prezzo della merce (ci possono essere tetti di spesa massima) è dilazionato in 3-4 rate di importi uguali.

Ogni mese, alla scadenza della rata, la società fintech di riferimento preleverà direttamente l’importo della rata dalla carta (di debito o credito) del cliente. Può essere che solo la prima rata venga addebitata sulla carta al momento dell’acquisto.

Quanto agli interessi passivi, essi sono pari a zero se si rispettano le scadenze dei pagamenti. In tal modo il prezzo del capo d’abbigliamento e costo complessivo coincidono. In caso contrario in genere scattano delle commissioni di ritardo.

Se l’acquisto è effettuato online, la merce è subito recapitata a domicilio nel mentre si pagano le rate. Viene solo chiesta la creazione di un account.

Infine, in caso di reso in genere il piano di pagamento viene cancellato e il cliente viene rimborsato dell’importo relativo alle rate che sono state già pagate. Nulla da eccepire: comprare vestiti e abiti alla moda non è mai stato più semplice di così prima d’oggi.

Comprare vestiti e abiti alla moda non è mai stato più semplice di così

La formula del pagamento a rate, senza interessi, fa bene sia all’economia del settore moda che ai relativi clienti.

Gli operatori del settore hanno modo di agevolare le vendite. Parimenti, anche i clienti apprezzano. Alcuni di essi hanno dichiarato come essi comprino più volentieri da rivenditori che contemplino tale forma di acquisto. Ed aggiunto che senza i pagamenti spalmati nel tempo sicuramente avrebbero rimandato gli acquisti a tempi migliori.

Potenza dei pagamenti rateali!