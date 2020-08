Comprare uno dei migliori titoli di Piazza Affari potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo soprattutto in riferimento a Leonardo. Una società di cui più volte abbiamo scritto evidenziando la solidità del suo business e l’importante portafoglio ordini.

Una conferma della solidità del business di Leonardo si è avuta con in risultati del primo semestre 2020. Da un lato, infatti, il risultato netto è stato in calo a 60 milioni di euro, – 82,8% rispetto allo stesso periodo di un anno prima, ma a fronte di “solidi ricavi pari a 5,9 miliardi di euro”, -1,4%. In particolare, il management ha evidenziato nuovi ordini pari a 6,1 miliardi di euro.

Che Leonardo sia uno dei migliori titoli di Piazza Affari si evince anche sia dalle raccomandazioni degli analisti che dall’analisi dei fondamentali dell’azienda.

Nel primo caso il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Riguardo l’analisi basata sui multipli di mercato si ottengono risultati simili in termini di sottovalutazione.

Comprare uno dei migliori titoli di Piazza Affari potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo: i livelli dove entrare compratori

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 24 agosto in rialzo del 3,48% rispetto alla seduta precedente a 6,008€.

Per gli amanti del rischio il titolo potrebbe essere comprato subito con obiettivo un rialzo di almeno il 50%. Sul time frame giornaliero, infatti, basterebbe una chiusura superiore a 6,1668€ per vedere le quotazioni partire al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate orizzontali. La negazione di questo scenario si avrebbe nel caso di chiusura giornaliere inferiori a quota 5,8258€. In questo caso gli obiettivi del ribasso si trovano in area 4,959€, 3,5735€ e 2,1814€.

Scenario di medio lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista, ma sono già stati raggiunti, sia sul settimanale che sul mensile, due obiettivi molto importanti in area 4,9429€ e 4,8349€, rispettivamente. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una ripartenza al rialzo. In quest’ottica una chiusura settimanale superiore a 6,3889€ darebbe un’indicazione in tal senso.

In caso contrario, rottura dei supporto in area 4,9429€ e 4,8349€ sul settimanale e mensile, rispettivamente, le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi ribassisti indicati nelle figura seguenti.

