Comprare un titolo azionario sottovalutato e dal potenziale rialzista di oltre il 60%

Comprare un titolo azionario sottovalutato è sempre un’opportunità da non lasciarsi scappare. Trattasi, infatti, di un’occasione per fare aumentare i guadagni dei portafogli titoli degli investitori.

Il nostro Ufficio Analisi ha individuato un titolo bancario molto interessante dal potenziale rialzista di oltre il 60%. Parliamo di Banca IFIS un titolo azionario che negli ultimi anni ha sempre fatto peggio del sistema di riferimento, ma che nelle ultime sette sedute ha mostrato un’interessante forza relativa rispetto al settore di riferimento.

Che comprare subito un titolo azionario come Banca IFIS sia un ottimo affare lo testimoniano anche gli analisti (consenso Outperform e sottovalutazione media del 15% circa) e i fondamentali. Se si valuta il titolo, infatti, mediante il metodo dei multipli di mercato come il PE, PEG e PB, risulta essere fortemente sottovalutato.

Analogo risultato si ottiene andando ad analizzare con attenzione i grafici del prezzo del titolo.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca IFIS

Banca IFIS ( MIL:IF) ha chiuso la seduta del 8 luglio in rialzo dello 0,33% portandosi a 9,00€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma sta trovando qualche difficoltà nel superare il forte ostacolo in area 9,065€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 10,0466€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 11,03€ (III° obiettivo di prezzo).

Discese fino in area 8,7€ sono compatibili con lo scenario rialzista in corso. Nel caso di chiusure giornaliere inferiori a questo livello

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha come massima estensione area 15,1€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 67,8%. Un possibile guadagno molto interessante che, però, deve superare un ostacolo molto arduo: la resistenza in area 9,7534€. Chiusure settimanali superiori a questo livello farebbero esplodere al rialzo le quotazioni,

Lo scenario rialzista verrebbe completamente accantonato nel caso di chiusure settimanali inferiori a 7,3926€.

Approfondimento

