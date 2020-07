Comprare un titolo azionario del Ftse Mib per un potenziale guadagno di almeno il 40% è possibile se si pensa a UnipolSAI.

La compagnia assicurativa controllata dal Gruppo Unipol, infatti, ha un potenziale rialzista, messo in evidenza dall’analisi grafica e previsionale, enorme.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform, farà meglio del mercato, ma la sottovalutazione è solo del 5%. Secondo l’analisi fondamentale, invece, il titolo risulta essere ben valutato.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Andiamo, quindi, a scoprire le potenzialità del titolo studiando i grafici dei prezzi.

Comprare un titolo azionario del Ftse Mib per un potenziale guadagno di almeno il 40%: gli obiettivi individuati dall’analisi grafica

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 17 luglio in rialzo dello 0,46% rispetto alla seduta precedente a quota 2,19€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma non riesce a staccarsi da area 2,1431€ che costituisce il primo baluardo sul cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 2,5855€ che se raggiunto implicherebbe un rialzo di circa il 20%. Per il II° obiettivo di prezzo, invece, il potenziale rialzista è ancora più interessante e si aggira intorno al 50%. La massima estensione del rialzo in corso, invece, si trova in area 4€ e vede un potenziale apprezzamento del 90% circa.

Time frame settimanale

Anche su questo time frame, nonostante qualche difficoltà, la proiezione in corso è rialzista ed è supportata dal segnale di BottomHunter che in passato ha sempre dato ottime soddisfazioni.

Gli obiettivi settimanali sono allineati quasi perfettamente con quelli del giornaliero.

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione in corso è ribassista, ma la reazione dai minimi di marzo sta portando le quotazioni a contatto con un importante livello di resistenza in area 2,2492€.

Una chiusura rialzista superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di almeno area 3,2€ che rispetto ai livelli attuali offrirebbe un apprezzamento di oltre il 40%.

Monitorare, quindi, con attenzione la chiusura di luglio.