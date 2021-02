Iniziamo subito il nostro report con una raccomandazione di acquisto e poi faremo una premessa prima di analizzare il titolo azionario in questione:

comprare subito Western Union a Wall Street con un dividendo del 3,83% abbinato ad una sottovalutazione del 62%

I mercati azionari internazionali, dopo la corsa degli ultimi giorni hanno raggiunto dei livelli di resistenza dai quali potrebbero ritracciare per qualche giorno. Non si dovrebbe andare oltre lunedì e oltre 1/2 punti percentuali al ribasso, per poi lasciare spazio a nuovi rialzi fino alla prima settimana di agosto. Nei momenti di ritracciamento, chi è rimasto a bordo campo fino a quel momento, può approfittare del movimento per comprare indici azionari e/o titoli in ottica di breve, medio e lungo termine.

La scelta come al solito e come raccomandato dal nostro Ufficio Studi, deve cadere in ottica di diversificazione su titoli azionari sottovalutati e in tendenza rialzista.

Western Union (NYSE:WU), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 23,47 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 21,57 ed il massimo a 23,83.7

Sommaria analisi di bilancio

La società fornisce servizi di pagamento e trasferimento di denaro in tutto il mondo.

Si prevede che gli utili cresceranno del 9,43% all’anno.

Dividend yield attuale del 3,83%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un fair value a 24,06 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo a circa 40 dollari.

Cosa attendere da ora in poi?

Dal punto di vista grafico, sono in corso interessanti pattern rialzisti di breve e lungo termine.

Il nostro consiglio operativo è il seguente:

per chi possiede il titolo, mantenere con stop loss di lungo termine a 21,29 con obiettivo a 12 mesi in area 27,31 e poi 30,30. Primo supporto di breve termine a 22,23.

Chi vuole comprare il titolo(consigliabile) deve attenersi agli stessi livelli.

Si procederà per step.