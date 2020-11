Comprare subito uno dei titolo bancari più sottovalutati del listino milanese potrebbe essere l’affare dei prossimi mesi. BPER Banca, infatti, dopo l’acquisizione di centinaia di sportelli del gruppo Intesa Sanpaolo ha acquisito dimensioni importanti che potrebbero renderlo protagonista del futuro risiko bancario italiano. Potrebbe, infatti, essere il soggetto aggregatore intorno al quale costruire il terzo polo italiano nel settore bancario.

A parte queste ipotesi che danno un appeal speculativo al titolo, BPER Banca presta una forte sottovalutazione stando alle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 71,4%.

Tra gli altri aspetti positivi il gruppo di solito rilascia risultati migliori delle attese. La sua bassa valutazione, poi, con un rapporto P/E di 8,52 e 3,63 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto attraente per quanto riguarda i multipli di rendimento. Infine, il rendimento del dividendo alle quotazioni attuali è particolarmente interessante.

Comprare subito uno dei titolo bancari più sottovalutati del listino milanese: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 13 novembre a quota 1,239 euro in rialzo del 3,77% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo siamo in piena tendenza rialzista con le quotazioni che sono avviate verso il I obiettivo di prezzo in area 1,272 euro. La rottura, poi, di questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare la massima estensione rialzista si trova in area 1,82 euro. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 1,107 euro farebbe scattare al ribasso le azioni dell’istituto bancario.

Nel medio periodo la chiusura di settimana scorsa ha dato un segnale rialzista molto potente. La conferma della rottura della resistenza in area 1,14 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe decollare le quotazioni verso area 1,8 euro.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un rialzo del 50% nelle prossime settimane.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

