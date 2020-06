Comprare subito un’azione che ha guadagnato il 160% ha ancora un potenziale rialzista del 100%

Comprare subito un’azione che ha guadagnato il 160% da inizio anno? Probabilmente si, visto che secondo l’analisi grafica e previsionale ha un potenziale rialzista del 100% circa.

In un’epoca in cui l’Innovation Technology sta acquistando sempre più importanza, un titolo azionario come Relatech non poteva che approfittarne per scattare in Borsa e non solo.

Il “e non solo” si riferisce alle frenetica attività che si registra intorno al titolo. La società, infatti, ha siglato un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione per 1,5 milioni di euro del 60% del capitale sociale di Mediatech, azienda specializzata in soluzioni e servizi in cloud e cybersecurity. Prosegue così il percorso di crescita e sviluppo per linee esterne: per Relatech si tratta della sesta operazione di M&A negli ultimi cinque anni.

Un’altra notizia molto interessante è quella relativa all’ingresso nel capitale sociale di Kairos (clicca qui per maggiori dettagli) con una quota superiore al 5%.

Inoltre la società a fine maggio ha portato avanti un programma di riacquisto di azioni proprie per una frazione del capitale di poco superiore al 3%.

Comprare subito Relatech: analisi grafica e previsionale

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 8 giugno in rialzo del 3,16% rispetto alla seduta precedente a quota 6,52€.

La proiezione in corso è rialzista ormai da mesi, tanto che in piena crisi da Covid-19 scrivevamo un articolo dal titolo Il titolo azionario che ha sconfitto il coronavirus (+135% da inizio anno) fin dove potrà salire? Tuttavia a maggio è successa una cosa molto interessante. Le quotazioni sono crollate tanto che se si guarda la performance a 30 giorni Relatech ha fatto peggio del mercato italiano.

Questo ritracciamento chiaramente visibile in figura, però, è servito per rilanciare le quotazioni verso obiettivi ancora più ambiziosi.

Al momento, infatti, le azioni Relatech sono lanciate verso il I° obiettivo di prezzo in area 8,593€. Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati nel rettangolo rosso. Qualora si dovesse raggiungere la massima estensione del rialzo in area 16,89€ (III° obiettivo di prezzo). il titolo avrebbe raggiunto una performance del 100% circa.

Solo chiusure settimanali inferiori a 6,016€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.